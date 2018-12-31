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      В ответ на агрессию РФ: ВМС Украины наращивают группировки на Азовском море

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      ВМС Украины наращивают группировки на Азовском море
      ВМС Украины наращивают группировки на Азовском море / Фото с открытых источников

      Военно-морские силы Вооруженных сил Украины системно наращивают группировки на Азовском море в ответ на агрессивные действия Российской Федерации.

      Об этом рассказал командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко в новогоднем поздравлении, обнародованном в Facebook ВМС ВСУ.

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      В ответ на агрессивные действия РФ мы развернули силы и системно наращиваем группировки на Азове. Особенно напряженными стали последние месяцы 2018 года,
      – отметил он.

      Воронченко напомнил, что 25 ноября Россия открыто напала и захватила в плен 24 украинских военных моряков. Адмирал подчеркнул, что это событие "всколыхнуло весь мир и объединило в борьбе со страной-агрессором».

      "Возвращение домой наших героев – это сейчас главная задача, это наше дело чести", – отметил командующий ВМС.

      По его словам, в 2019 году Военно-морские силы продолжат приведения организационно-штатной структуры к стандартам НАТО, получат новые корабли и катера, а также новейшие образцы вооружения.

      Напомним, ранее командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал, что Украина в водах Азовского моря емеет только четыре корабля и катера, в то время как там находятся около сотни судов Черноморского флота России и ФСБ. Половина из них полноценно может выполнять все задачи.

      Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Черноморском регионе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Также, Россия уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Водный транспорт Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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