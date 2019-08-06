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      В ответ на пост о Глуховере Коломойский бросил Зеленскому шутку про "наших бьют"

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      Коломойский о разговоры с Зеленским: иногда шутим в WhatsApp
      Коломойский о разговоры с Зеленским: иногда шутим в WhatsApp / liga.net

      Украинский олигарх Игорь Коломойский уверяет, что сегодня его общение с президентом Владимиром Зеленским сведено к минимуму. После инаугурации они мимоходом виделись лишь однажды, а общение в онлайне, фактически, сводится к обмену шутками.

      В частности, иногда президент с олигархом общаются в WhatsApp, рассказал Игорь Коломойский в интервью изданию "РБК".

       Интересно: Коломойский назвал двух своих фаворитов на пост премьера

      "Во время переписок шутим – разные хиханьки и хаханьки. Он мне прислал свой пост из Facebook о генерале полиции (экс-главе управления внутренних дел Днепропетровщины Виталие Глуховере - 24 канал). В ответ я ему бросил видео", - рассказывает экс-глава Днапропетровской ОГА.

      После этих слов он продемонстрировал журналистам отрывок из советского киножурнала "Фитиль" – шутка про "наших бьют".

      Шутка, Коломойский прислал Зеленскому: смотрите видео

      По словам олигарха Владимир Зеленский сейчас имеет меньше времени на общение, поскольку "попал с корабля на бал".

      Раньше мы общались по телефону раз в две недели, очно встречались – раз в два месяца,
      – резюмировал Игорь Коломойский.

      Что известно о скандале с Виталием Глуховерей?
      27 июля в сети появилось видео с нагрудной камеры патрульного, который остановил служебное авто Глуховери за нарушение правил дорожного движения еще в 2018 году. Однако, водитель отказался признать нарушение и пытался уехать с места событий.

      Впоследствии туда прибыло спецподразделение КОРДа и задержало полицейских, вероятно, по просьбе Глуховери. Их доставили в кабинет Глуховери, где он вежливо объяснил патрульным, что автомобиль с такими номерами нельзя задерживать.

      По приказу главы МВД Арсена Авакова было начато служебное расследование по факту скандальных событий с участием Глуховери. Его подозревают в превышении полномочий, что сопровождалось насилием или угрозой применения насилия. Наказывают за такое лишением свободы до 8 лет с потерей права занимать определенные должности до 3 лет. Впоследствии Виталия Глуховерю уволили с должности.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Игорь Коломойский Виталий Глуховеря
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