В отвоёванном "Гостином дворе" могут сделать музей Киева, – КГГА

В КГГА ожидают передачи в собственность общины Киева "Гостиного двора", который суд вернул государству. Там говорят, что в будущем помещение "Гостиного двора" можно использовать как музей Киева.

Об этом сообщили в пресс-центре КГГА.

Борьба за это историческое здание продолжалась 7 лет. И мы вместе с активистами отстаивали интересы общества. Апелляционный суд в начале марта принял справедливое решение. Также я благодарен прокуратуре за помощь в этом деле. Мы продолжаем настаивать на передаче "Гостиного двора" в коммунальную собственность,

– отметил городской голова столицы Виталий Кличко.

Он также добавил, что улица Сагайдачного и Контрактовая площадь стали пешеходной зоной. Теперь городские власти хотят продолжить воплощение плана по реконструкции Контрактовой площади и других ключевых объектов древнего Подола.

"Мы постепенно приводим Подол в надлежащее состояние, чтобы он стал настоящей туристической жемчужиной нашего города: мы открыли обновленную Почтовую площадь, которая стала любимым местом отдыха киевлян. То же сделаем с Контрактовой площадью и "Гостиным двором". Надеюсь, справедливость восторжествует и относительно еще одного объекта – так называемой "вертолетной площадки Януковича". И он, при содействии Генпрокуратуры, будет передан в собственность столичной общины", – подчеркнул мэр Киева.

Что касается будущего использования "Гостиного двора", то мэр столицы предложил создать в его помещении музей города Киева. Концепцию использования объекта на благо общины столицы после передачи "Гостиного двора" на баланс города будет утверждать Киевсовет.

Напомним, после длительных судебных процессов 28 февраля Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание "Гостиного двора".

Что такое "Гостиный двор"? Это – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. Постановлением Кабинета министров от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры. В сентябре 2012 года Киевсовет передал "Укрреставрации" в аренду на 5 лет земельный участок под "Гостиным двором" для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой, чем тогда возмутилось общество.