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В ожидании санкций США Россия закупила рекордное количество золота

241 Читати новину українською
Золотовалютные резервы
Золотовалютные резервы / aif.ua

Российский Центробанк резко увеличил объемы покупки золота для пополнения золотовалютных запасов в преддверии новых санкций со стороны США.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В июле Центробанк приобрел 26,1 тонны золота – максимальное количество за месяц с ноября 2017 года. Общие запасы золота в Центробанке РФ в июле достигли 2170 тонн. Эти запасы в конце месяца оценивались в 77,4 миллиарда долларов.

Также в апреле-мае Россия значительно сократила вложения в американские государственные бумаги. Bloomberg предполагает, что Россия избавляется от американских активов, вкладываясь в золото, чтобы обезопасить себя в ожидании новых, более жестких санкций.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебно кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Санкции Золото
Источник: 24 Канал
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