В Пакистане группа вооруженных боевиков напала на пятизвездочный отель: оттуда слышны выстрелы

В пакистанской провинции Белуджистан группа из не менее 3 вооруженных боевиков ворвалась в 5-звездочный отель Pearl Continental. Это – один из самых популярных отелей среди иностранных туристов и бизнесменов в этом регионе. Сейчас оттуда слышны звуки выстрелов.

Власти Пакистана убеждают, что еще до того, как вооруженные злоумышленники ворвались в отель, местных и иностранных гостей успели эвакуировать в безопасное место. Однако, сколько гражданских лиц осталось в гостинице – неизвестно, передает BBC. Зато есть информация о как минимум одной жертве теракта.

Читайте также: В Пакистане произошел теракт возле храма: 8 погибших, 24 раненых (жуткие фото и видео)

Регион Белуджистан, в котором произошло и продолжается вооруженное нападение, является самым бедным в Пакистане. В то же время, этот регион стал центром многомиллиардного китайского инвестиционного проекта. Это – не нравится нескольким экстремистским группировкам, которые действуют в Белуджистане. Они заявляют, что проект не приносит никакой пользы местному населению.

Так, в Белуджистане действуют такие экстремистские группировки, как: пакистанский Талибан, сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана и экстремистская суннитская группа Лашкар-э-Джангви.



Нападение на отель произошло в городе Гвадар, что в пакистанском регионе Белуджистан: карта