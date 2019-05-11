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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      В Пакистане группа вооруженных боевиков напала на пятизвездочный отель: оттуда слышны выстрелы

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      Отель, который атаковали боевики в Пакистане
      Отель, который атаковали боевики в Пакистане / Фото из открытых источников

      В пакистанской провинции Белуджистан группа из не менее 3 вооруженных боевиков ворвалась в 5-звездочный отель Pearl Continental. Это – один из самых популярных отелей среди иностранных туристов и бизнесменов в этом регионе. Сейчас оттуда слышны звуки выстрелов.

      Власти Пакистана убеждают, что еще до того, как вооруженные злоумышленники ворвались в отель, местных и иностранных гостей успели эвакуировать в безопасное место. Однако, сколько гражданских лиц осталось в гостинице – неизвестно, передает BBC. Зато есть информация о как минимум одной жертве теракта.

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      Регион Белуджистан, в котором произошло и продолжается вооруженное нападение, является самым бедным в Пакистане. В то же время, этот регион стал центром многомиллиардного китайского инвестиционного проекта. Это – не нравится нескольким экстремистским группировкам, которые действуют в Белуджистане. Они заявляют, что проект не приносит никакой пользы местному населению.

      Так, в Белуджистане действуют такие экстремистские группировки, как: пакистанский Талибан, сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана и экстремистская суннитская группа Лашкар-э-Джангви.

      Пакистан регіон теракт готель
      Нападение на отель произошло в городе Гвадар, что в пакистанском регионе Белуджистан: карта

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      Теги: Жертвы Пакистан Теракт
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