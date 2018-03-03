В палаточном городке под Радой обнаружили "железный трон" Саакашвили: фото

В субботу, 3 марта, полиция нашла "железный трон" бывшего губернатора Михаила Саакашвили во время сноса палаточного городка возле Верховной Рады в Киеве.

Об этом говорится в заметке Антона Геращенко в Facebook.

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"В одной из палаток возле Верховной Рады, в ходе осмотра был обнаружен "трон" Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала "Игра престолов". Чем бы дитя не тешилось", – написал он в сообщении в соцсети.

Напомним, правоохранители утром в субботу, 3 марта, пришли в палаточный городок проводить следственные действия. Между правоохранителями и протестующими произошли столкновения, в результате чего несколько человек были задержаны. Есть раненые.

Позже стало известно, что всех, кого задержали в палаточном городке возле Верховной Рады Украины, отпускают из отделений полиции.













