В память о Василие Слипаке в Париже установили мемориальную доску

В Париже установили мемориальную доску оперному певцу и Герою Украины, который погиб на Донбассе, Василию Слипаку. Теперь украинский культурный центр в Париже будет носить его имя.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.

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Василий Слипак до начала российской агрессии был солистом Парижской оперы. Он был одним из лучших баритонов мира. А когда началась российско-украинская война, певец поехал добровольцем на Донбасс. Участвовал в боях возле Донецкого аэропорта и Авдеевки.

Василий Слипак погиб два года назад летом от снайперской пули вблизи Луганского. На фронте Василий был известным под позывным "Миф" – сокращенно от Мефистофеля – персонажа любимой оперы "Фауст" – роль которого он неоднократно исполнял.

На фасаде нашего Культурно-информационного центра в Париже появилась мемориальная доска с именем Героя Украины – солиста Парижской оперы – Василия Слипака,

– говорится в сообщении.

Видео про Василия Слипака