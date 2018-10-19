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      В память о Василие Слипаке в Париже установили мемориальную доску

      88 Читати новину українською
      Василий Слипак
      Василий Слипак / radiosvoboda.org

      В Париже установили мемориальную доску оперному певцу и Герою Украины, который погиб на Донбассе, Василию Слипаку. Теперь украинский культурный центр в Париже будет носить его имя.

      Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.

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      Василий Слипак до начала российской агрессии был солистом Парижской оперы. Он был одним из лучших баритонов мира. А когда началась российско-украинская война, певец поехал добровольцем на Донбасс. Участвовал в боях возле Донецкого аэропорта и Авдеевки.

      Василий Слипак погиб два года назад летом от снайперской пули вблизи Луганского. На фронте Василий был известным под позывным "Миф" – сокращенно от Мефистофеля – персонажа любимой оперы "Фауст" – роль которого он неоднократно исполнял.

      На фасаде нашего Культурно-информационного центра в Париже появилась мемориальная доска с именем Героя Украины – солиста Парижской оперы – Василия Слипака,
      – говорится в сообщении.

      Видео про Василия Слипака

       

      Теги: Новости Франции Жертвы Новости культуры Украина – Россия Война на Донбассе Музыка Василий Слипак
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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