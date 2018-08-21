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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В параде ко Дню Независимости впервые за девять лет примут участие представители ГСЧС

17 Читати новину українською
Подготовка МВД к параду по случаю 27-й годовщины независимости Украины
Подготовка МВД к параду по случаю 27-й годовщины независимости Украины / Министерство внутренних дел

Подразделения МВД готовятся к участию в параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины. Личный состав подразделений МВД, который привлечен к военному параду, составляет более 850 человек.

Об этом сообщил департамент коммуникации МВД Украины.

Среди участников парада подразделения МВД будут представлять нацгвардейцы батальона "Почетный караул", воинской части 3027, пограничники, работники службы гражданской защиты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, курсанты Национальной академии внутренних дел, Академии Государственной пограничной службы, Харьковского национального университета гражданской защиты и Академии НГУ.

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Как отметили в министерстве, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям примут участие в параде впервые за девять лет.

С 22 августа подразделения МВД будут переведены на усиленный вариант несения службы.

Теги: Новости Украины День Независимости Министерство внутренних дел ГСЧС
Источник: 24 Канал
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