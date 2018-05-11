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В параде ко Дню Победы в Донецке участвовало вооруженное подразделение из Южной Осетии, – ОБСЕ

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В параде ко Дню Победы в Донецке участвовало вооруженное подразделение из Южной Осетии, – ОБСЕ
В параде ко Дню Победы в Донецке участвовало вооруженное подразделение из Южной Осетии, – ОБСЕ / rian.com.ua

Специальная миссия ОБСЕ наблюдала за торжественными мероприятиями, которые происходили в Украине ко Дню победы над фашизмом. В частности, в оккупированных Донецке и Луганске наблюдатели миссии заметили, что в парадах участвовали вооруженные формирования, которые проходили маршем вместе с детьми. Также на улицы городов выставили тяжелое вооружение.

В Луганске наблюдатели видели парад с участием примерно 1 тысячи вооруженных членов вооруженных формирований, построенных в 10 колонн, и около 140 невооруженных детей (в возрасте 12-15 лет), выстроенных в 2 колонны, сообщают в отчете СММ ОБСЕ.

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За парадом в Луганске наблюдали примерно 25 – 30 тысяч человек. После него руководители вооруженных формирований выступили с речами. В течение всего дня в центре города было выставлено тяжелое вооружение. На Театральной площади в центре города наблюдатели видели группу из примерно 20 испаноязычных лиц, которых сопровождали лица с плакатом, который гласил, что они являются представителями Компартии Российской Федерации,
– говорится в материале.

В конце парада в Луганске прошел марш "Бессмертного полка" с участием людей, которые держали изображения погибших во время различных конфликтов, преимущественно во времена Советского Союза, в том числе и во время Второй мировой войны.

В Донецке Миссия наблюдала за парадом с участием примерно 5 – 6 тысяч вооруженных членов вооруженных формирований, которые были построены в примерно 50 колонн (две колонны женщин, а остальные части мужчин), а также колонна из 70 вооруженных мужчин, которую на параде представили как подразделение из Южной Осетии. В течение всего дня в центре города было выставлено тяжелое вооружение. В частности, команда СММ также видела два модифицированных грузовика военного типа. По словам руководителей вооруженных формирований, это были РСЗО, изготовленные в оккупированных районах Донецкой области.

Напомним, в оккупированном Донецке 9 мая российские оккупационные силы провели военный парад по случаю Дня победы во Второй мировой войне. В параде в центре города приняли участие представители оккупационных войск России.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости Луганска Новости Донецка ОБСЕ 9 мая
Источник: 24 Канал
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