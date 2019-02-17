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      Из-за бомбы времен Второй мировой: в Париже эвакуировали более 1500 человек

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      Фото с места происшествия
      Фото с места происшествия / Соцсети

      На северо-востоке Парижа эвакуировали примерно 1600 человек из-за спецоперации по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.

      Людей временно разместили в спортзалах и других городских зданиях, об этом на своей Twitter-страничке сообщила мэр города Анне Идальго.

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      "Порт-де-ла-Шапель. Муниципальные службы находятся рядом с жителями района", – подчеркнула она.

      Отметим, что бомбу нашли еще 4 февраля. Ее поместят в специальную камеру на глубине 200 метров и взорвут под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени.

      Смотрите фото: более 1500 жителей Парижа эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

       

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      Теги: Новости Франции История
      Источник: 24 Канал
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