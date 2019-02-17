Из-за бомбы времен Второй мировой: в Париже эвакуировали более 1500 человек
На северо-востоке Парижа эвакуировали примерно 1600 человек из-за спецоперации по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.
Людей временно разместили в спортзалах и других городских зданиях, об этом на своей Twitter-страничке сообщила мэр города Анне Идальго.
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"Порт-де-ла-Шапель. Муниципальные службы находятся рядом с жителями района", – подчеркнула она.
Отметим, что бомбу нашли еще 4 февраля. Ее поместят в специальную камеру на глубине 200 метров и взорвут под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени.
Смотрите фото: более 1500 жителей Парижа эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
Источник: 24 Канал
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