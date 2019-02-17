Из-за бомбы времен Второй мировой: в Париже эвакуировали более 1500 человек

На северо-востоке Парижа эвакуировали примерно 1600 человек из-за спецоперации по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.

Людей временно разместили в спортзалах и других городских зданиях, об этом на своей Twitter-страничке сообщила мэр города Анне Идальго.

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"Порт-де-ла-Шапель. Муниципальные службы находятся рядом с жителями района", – подчеркнула она.

Ce matin aux côtés des habitants de la porte de la Chapelle. En raison du déminage d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale, 1600 personnes sont évacuées du quartier. Les services municipaux les accompagnent. #Paris18

https://t.co/LOkoI4Xiq2 via @LeParisien_75 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17 лютого 2019 р.

Отметим, что бомбу нашли еще 4 февраля. Ее поместят в специальную камеру на глубине 200 метров и взорвут под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени.

Смотрите фото: более 1500 жителей Парижа эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой