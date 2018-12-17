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      В Париже мигранты, требуя официальной регистрации в стране, пытались прорваться в театр

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      В Париже мигранты, требуя официальной регистрации в стране, пытались прорваться в театр
      В Париже мигранты, требуя официальной регистрации в стране, пытались прорваться в театр / Фото из открытых источников

      В Париже около 300 мигрантов пытались прорваться в театр Comédie-Française. Они требовали от директора театра, чтобы тот организовал им встречу с властями страны.

      Об этом сообщает France info.

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      Митингующие скандировали "Всем документы!". Они требовали предоставить им регистрацию в стране, благодаря которой они могли бы легально жить и работать во Франции.

      Известно, что мигранты, которые в основном являются выходцами из Африки, хотели устроить встречу с директором театра Эриком Руфом. Они считают, что именно Руф мог бы помочь им организовать переговоры с Министерством внутренних дел. Все из-за того, что директора театра назначили якобы по приказу именно власти.

      Я бы хотел получить документы, место для сна и заботу,
      — сказал Абдалла, 32-летний уроженец Судана, который живет во Франции уже 2 года и "спит под мостом".

      Во время попытки прорыва в театре шел спектакль "Лукреция Борджиа" Виктора Гюго. Все же на входе мигрантов остановила охрана. Впоследствии полиция, которая прибыла на место по вызову, применила в толпе слезоточивый газ, поэтому протестующие сразу угомонились.

      К слову в основном, беженцы из африканских стран и Ближнего Востока попадают в Европу морем. Однако из-за перегрузки судов многие из них погибают у побережья европейских стран или на пути к ним.

       

      Теги: протесты Новости Франции Полиция Иммигранты
      Источник: 24 Канал
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