В Париже мигранты, требуя официальной регистрации в стране, пытались прорваться в театр

В Париже около 300 мигрантов пытались прорваться в театр Comédie-Française. Они требовали от директора театра, чтобы тот организовал им встречу с властями страны.

Об этом сообщает France info.

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Митингующие скандировали "Всем документы!". Они требовали предоставить им регистрацию в стране, благодаря которой они могли бы легально жить и работать во Франции.

Hier #Paris Plus 300 #migrants #Islamiste tentent de pénétrer de force dans la #ComédieFrançaise pour réclamer une #régularisations.

À quel titre ? Et demain ils retournent au #bled avec 2500€ sans sortir du territoire. #Noel avant l'heure. Pendant ce temps nos compatriotes ? pic.twitter.com/Hs78nVGoB0 — Eric BRONDY (@BrondyEric) December 17, 2018

Известно, что мигранты, которые в основном являются выходцами из Африки, хотели устроить встречу с директором театра Эриком Руфом. Они считают, что именно Руф мог бы помочь им организовать переговоры с Министерством внутренних дел. Все из-за того, что директора театра назначили якобы по приказу именно власти.

Я бы хотел получить документы, место для сна и заботу,

— сказал Абдалла, 32-летний уроженец Судана, который живет во Франции уже 2 года и "спит под мостом".

La fanfare nous accompagne !!

Rejoignez-nous devant la #comédiefrançaise pour exiger des papiers pour tous-tes ! #papiersetliberté pic.twitter.com/KsSTSXzFX6 — La Chapelle Debout ! (@chapelledebout) December 16, 2018

Во время попытки прорыва в театре шел спектакль "Лукреция Борджиа" Виктора Гюго. Все же на входе мигрантов остановила охрана. Впоследствии полиция, которая прибыла на место по вызову, применила в толпе слезоточивый газ, поэтому протестующие сразу угомонились.

К слову в основном, беженцы из африканских стран и Ближнего Востока попадают в Европу морем. Однако из-за перегрузки судов многие из них погибают у побережья европейских стран или на пути к ним.