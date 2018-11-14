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      В Париже остановили движение поездов в метро из-за мужчины с козлом: фото

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      В Париже остановили движение поездов в метро из-за мужчины с козлом
      В Париже остановили движение поездов в метро из-за мужчины с козлом / Фото из открытых источников

      В Париже (Франция) неизвестный мужчина с козлом на одной из линий метро поднял переполох среди пассажиров.

      Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, говорится на сайте Independent.

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      Люди начали требовать у мужчины убираться из метро вместе с животным, но тот отказался выходить из поезда. Поэтому недовольные пассажиры вызвали полицию.

      Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, но его арестовали. Как оказалось позже, козла он похитил. Вскоре после его задержания движение поездов возобновилось, но многие пассажиры опоздали на работу.

      Очевидцы комментировали инцидент в Twitter и выкладывали фотографии козы. "Вы не поверите, но я сегодня опоздал, потому что какой-то парень принес козу в метро. Мир сошел с ума", – написал один из пользователей социальной сети.

      Пользователи соцсетей, ставшие свидетелями происшествия, начали постить фото.

       

      Теги: Курьезные новости мир животных Новости Франции
      Источник: 24 канал
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