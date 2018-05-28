В Париже парень, как человек-паук, взобрался на 4 этаж, чтобы спасти ребенка: героическое видео

Человек-паук 18-ого округа – так в Париже окрестили 22-летнего Мамуда Гассама. А все из-за того, что он безо всякой страховки взобрался на четвертый этаж здания, чтобы спасти ребенка, который чуть не сорвался вниз.

На видео видно, что четырехлетний мальчик из последних сил держится за поручни, чтобы не упасть.

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Тем временем Мамуд быстро поднимается вверх и подхватывает малыша. Эти кадры мгновенно разлетелись по соцсетям. Всего за сутки они набрали больше семи миллионов просмотров.

Видео, как Мамуд Гассам спас ребенка

Гассам – иммигрант из Мали, и приехал в столицу Франции в поисках новой жизни. Правительство уже пообещало, что за героический поступок парня будет всячески его поддерживать.

Президент страны Эммануэль Макрон лично встретился с Мамудом в Елисейском дворце и пообещал спасителю гражданство. Кроме того, Макрон также добавил, что малиец может устроиться на работу пожарником.

Видео: Мамуд Гассан на встречи с Эммануэлем Макроном

После спасения, отца мальчика допросила полиция. Правоохранители считают, что он оставил ребенка без присмотра. Матери в то время в Париже не было.