В Париже вооруженный мужчина захватил заложников и требует связаться с посольством Ирана, – СМИ
В Париже неизвестный мужчина захватил двух заложников. По данным правоохранителей, злоумышленник вооружен. По данным СМИ, нападающий требует связать его с посольством Ирана. Пока полиция считает, что этот инцидент не связан с терроризмом.
Об этом сообщает издание Le Figaro.
Читайте также: Студента из Винницы освободили из плена в оккупированном Луганске
"Мужчина захватил двух человек в заложники в Париже", - говорится в сообщении полиции.
Добавляется, что мужчина вместе с заложниками забаррикадировался в одном из зданий 10-го округа Парижа на улице Petites-Écuries около 16.00.
Полиция Парижа начала спецоперацию, в которой принимают участие и спецназовцы.
В свою очередь мужчина, который захватил заложников утверждает, что у него есть бомба. Указанный район перекрыт.