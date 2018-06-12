В Париже вооруженный мужчина захватил заложников и требует связаться с посольством Ирана, – СМИ

В Париже неизвестный мужчина захватил двух заложников. По данным правоохранителей, злоумышленник вооружен. По данным СМИ, нападающий требует связать его с посольством Ирана. Пока полиция считает, что этот инцидент не связан с терроризмом.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

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"Мужчина захватил двух человек в заложники в Париже", - говорится в сообщении полиции.

Ne relayez pas de fausses rumeurs. Intervention de la @prefpolice en cours à #paris10 suite à une prise d'otage. — Préfecture de police (@prefpolice) 12 червня 2018 р.

Добавляется, что мужчина вместе с заложниками забаррикадировался в одном из зданий 10-го округа Парижа на улице Petites-Écuries около 16.00.

Полиция Парижа начала спецоперацию, в которой принимают участие и спецназовцы.

В свою очередь мужчина, который захватил заложников утверждает, что у него есть бомба. Указанный район перекрыт.