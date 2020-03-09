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      В парке Запорожья на девочку упала 200-килограммовая статуя: ребенок умер – видео 18+

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      В парке "Дубовая Роща" в Запорожье на 10-летнюю девочку упала тяжелая деревянная статуя. Инцидент произошел днем 8 марта. Ребенок получил ряд травм, от которых умер в реанимации местной больницы 9 марта.

      Об инциденте сообщают местные СМИ и активисты из Запорожья в фейсбуке. Так, о смерти ребенка сообщил Андрей Лукин.

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      Девочка на которую вчера, в "Дубовом Гаю" упала деревянная статуя, недавно умерла... Ждем наказания виновных,
      – говорится в его заметке.

      Как пишут в соцсетях, 200-килограммовая деревянная статус, которая упала на ребенка, не была закреплена. Девочку в больницу забрали в бессознательном состоянии, у нее были переломы конечностей и травма головы.

      На ютюб-канале "Запорожье-NOW" обнародовали видеоролик первых минут после трагедии. На кадрах видно, как ребенок без сознания лежит на земле, потом ее забирают медики.

      На девочку в Запорожье упала 200-килограммовая статуя: видео 18+

      В соцсетях пишут, что на ребенка упала статуя медведя. Подобных статуй в "Дубовом Гаю" есть с десяток, там часто гуляют дети. Парк расположен почти в центре Запорожья.

      Ранее статуя уже падала и едва не привадила под собой 6-летнего мальчика.

      Проводится служебное расследование. Есть видео, на котором видно, как это произошло. Ребенок был без присмотра родителей, они прибежали позже, после несчастного случая. Как выяснилось позже, они праздновали в одном из кафе. К тому же рядом были предупредительные надписи о том, что залезать на фигуры нельзя,
      – рассказал директор парка Олег Комаренко в комментарии "Актуально".

      Внимание! видео 18+

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Трагедия в Дубовке! Незакрепленная 200 килограмовая статуя упала на 10 летнюю девочку. Ребенок в реанимации! Как вы думаете, удастся ли директору парка Комаренко в очередной раз уйти от ответственности и навешать лапши на уши мэру Владимиру Буряку, как это было с вырубленными в парке деревьями и дорогой? Полное видео в телеграм. Ссылка в описании профиля. #запорожье #запоріжжя

      Публикация от Запорожье (@its_zp)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      UPD: Ребенок умер... Как оказалась деревянная скульптура в Дубовой роще падала неоднократно и после этого ее никто не распорядился убрать или закрепить! Как сообщают запорожцы в соцсетях, месяц назад эта же скульптура едва не придавила 6 летнего ребенка. А в эту пятницу она снова лежала на земле, и перед выходными ее просто подняли не закрепив что и стало причиной трагедии. Спустя сутки от городской власти нет никакой реакции. Молчит Владимир Буряк, молчит сайт Дубовой рощи. Что об этом думают запорожцы, на фото. #запорожье #запоріжжя

      Публикация от Запорожье (@its_zp)

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Жертвы Новости Запорожья
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