В парке Запорожья на девочку упала 200-килограммовая статуя: ребенок умер – видео 18+

В парке "Дубовая Роща" в Запорожье на 10-летнюю девочку упала тяжелая деревянная статуя. Инцидент произошел днем 8 марта. Ребенок получил ряд травм, от которых умер в реанимации местной больницы 9 марта.

Об инциденте сообщают местные СМИ и активисты из Запорожья в фейсбуке. Так, о смерти ребенка сообщил Андрей Лукин.

Смотрите также На Житомирщине столкнулись два автомобиля: 4 погибших, среди которых ребенок – фото

Девочка на которую вчера, в "Дубовом Гаю" упала деревянная статуя, недавно умерла... Ждем наказания виновных,

– говорится в его заметке.

Как пишут в соцсетях, 200-килограммовая деревянная статус, которая упала на ребенка, не была закреплена. Девочку в больницу забрали в бессознательном состоянии, у нее были переломы конечностей и травма головы.

На ютюб-канале "Запорожье-NOW" обнародовали видеоролик первых минут после трагедии. На кадрах видно, как ребенок без сознания лежит на земле, потом ее забирают медики.

На девочку в Запорожье упала 200-килограммовая статуя: видео 18+

В соцсетях пишут, что на ребенка упала статуя медведя. Подобных статуй в "Дубовом Гаю" есть с десяток, там часто гуляют дети. Парк расположен почти в центре Запорожья.

Ранее статуя уже падала и едва не привадила под собой 6-летнего мальчика.

Проводится служебное расследование. Есть видео, на котором видно, как это произошло. Ребенок был без присмотра родителей, они прибежали позже, после несчастного случая. Как выяснилось позже, они праздновали в одном из кафе. К тому же рядом были предупредительные надписи о том, что залезать на фигуры нельзя,

– рассказал директор парка Олег Комаренко в комментарии "Актуально".

Внимание! видео 18+