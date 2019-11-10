17:30
10 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО

      В партии "Слуга народа" стало больше членов, среди них Арахамия и Дубинский: перечень

      65 Читати новину українською
      27 депутатов "Слуги народа" стали членами партии
      27 депутатов "Слуги народа" стали членами партии / Пресс-служба партии

      Во время съезда партии "Слуга народа", который состоялся в воскресенье 10 ноября, было принято решение о включении в ее список еще 27 депутатов, членами одноименной фракции. Так, например, членом партии наконец стал глава "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

      Решение о принятии новых членов было принято на съезде партии, на котором председательствовал избранный ее председатель Александр Корниенко.

      Важно: "Слугу народа" возглавил Александр Корниенко: что о нем известно

      В целом среди членов фракции не более 40 депутатов были членами партии "Слуга народа". Теперь несколько увеличилось. Так постепенно будем подтягивать. Впрочем, не все депутаты хотят быть членами партии, это тоже нормальная позиция,
      – подчеркнул Корниенко.

      Список членов партии "Слуга народа" пополнили:

      • Давид Арахамия;
      • Марьяна Безуглая;
      • Ирина Борзова;
      • Максим Бужанский;
      • Дарья Володина;
      • Николай Галушко;
      • Владимир Гевко;
      • Сергей Демченко;
      • Артем Дмитрук;
      • Александр Дубинский;
      • Владимир Иванов;
      • Роман Каптелов;
      • Александр Ковальчук;
      • Андрей Костин;
      • Евгения Кравчук;
      • Владимир Крейденко;
      • Александр Куницкий;
      • Алексей Леонов;
      • Дмитрий Любота;
      • Алексей Мовчан;
      • Елена Мошенец;
      • Михаил Плужников;
      • Антон Поляков;
      • Татьяна Сиба;
      • Николай Тищенко;
      • Сергей Штепа;
      • Святослав Юраш.

      Кроме того, новоизбранный председатель партии пошутил о необходимости присоединить к партии пранкера "Джокера". Поскольку в переводе шутка теряет свою сущность, подаем на языке оригинала:

      "Джокер Джокер Джокерович – почетный член. И по нечетным тоже", – сказал Александр Корниенко.

      Какие еще решения были приняты на съезде партии "Слуга народа"

      • Был избран новый председатель – им стал Александр Корниенко;
      • создана новая рабочая группа по изменениям в устав партии;
      • принято решение об участии в выборах в ОТГ в декабре этого года.
      blog_ava
      Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      сегодня
      3814
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Александр Корниенко Слуга народа Новости политики Давид Арахамия Николай Тищенко Олександр Дубинский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зняття депутатської недоторканності: які загрози несуть прогалини в законопроєкті
      сегодня , 17:08 Зняття депутатської недоторканності: які загрози несуть прогалини в законопроєкті
      Анна Калюжна 19
      "Слугу народа" возглавил Александр Корниенко: что о нем известно
      сегодня , 16:28 "Слугу народа" возглавил Александр Корниенко: что о нем известно
      Ірина Вихрущ 215
      Треба позбутись не російської в Україні, а дискримінації україномовних
      сегодня , 16:00 Треба позбутись не російської в Україні, а дискримінації україномовних
      Блог Соцмережі 398
      Блюз, що дає сили перемагати: Бет Харт презентує у Києві відвертий альбом
      сегодня , 14:30 Блюз, що дає сили перемагати: Бет Харт презентує у Києві відвертий альбом
      Блог Медіа 233
      Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      сегодня , 13:03 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      Ірина Полицька 3814
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук