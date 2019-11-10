В партии "Слуга народа" стало больше членов, среди них Арахамия и Дубинский: перечень

Во время съезда партии "Слуга народа", который состоялся в воскресенье 10 ноября, было принято решение о включении в ее список еще 27 депутатов, членами одноименной фракции. Так, например, членом партии наконец стал глава "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Решение о принятии новых членов было принято на съезде партии, на котором председательствовал избранный ее председатель Александр Корниенко.

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В целом среди членов фракции не более 40 депутатов были членами партии "Слуга народа". Теперь несколько увеличилось. Так постепенно будем подтягивать. Впрочем, не все депутаты хотят быть членами партии, это тоже нормальная позиция,

– подчеркнул Корниенко.

Список членов партии "Слуга народа" пополнили:

Давид Арахамия;

Марьяна Безуглая;

Ирина Борзова;

Максим Бужанский;

Дарья Володина;

Николай Галушко;

Владимир Гевко;

Сергей Демченко;

Артем Дмитрук;

Александр Дубинский;

Владимир Иванов;

Роман Каптелов;

Александр Ковальчук;

Андрей Костин;

Евгения Кравчук;

Владимир Крейденко;

Александр Куницкий;

Алексей Леонов;

Дмитрий Любота;

Алексей Мовчан;

Елена Мошенец;

Михаил Плужников;

Антон Поляков;

Татьяна Сиба;

Николай Тищенко;

Сергей Штепа;

Святослав Юраш.

Кроме того, новоизбранный председатель партии пошутил о необходимости присоединить к партии пранкера "Джокера". Поскольку в переводе шутка теряет свою сущность, подаем на языке оригинала:

"Джокер Джокер Джокерович – почетный член. И по нечетным тоже", – сказал Александр Корниенко.

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