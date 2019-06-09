В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту

Разумеется, нашлось место и сепаратисту. Под 28-м номером в списке – бывший регионал Виталий Борт из Макеевки. 14 апреля 2014-го Борт присутствовал на сессии Макеевского горсовета, который поддержал решение о проведении в городе сепаратистского референдума по отделению Донбасса от Украины.



Виталий Борт

Читайте также: Почему у Медведчука и Бойко столь высокие рейтинги: ответ экспертов

В тот день депутаты создали общественный совет, который стал заниматься организацией референдума. В него вошли члены группировки "ДНР", которые открыто провозглашали своей целью ликвидацию украинской государственности и присоединения Донбасса к России. В том числе будущий "министр иностранных дел "ДНР" Александр Кофман.



Александр Кофман

Виталий Борт поддержал решение городского совета. Он обещал легализовать инициативы боевиков и ввести этот процесс в законодательное поле Украины.



Партийный список Бойко и Медведчука

Всегда удивлялся способности подобных персонажей всплывать из небытия в самый неожиданный момент. Кто помнил того Борта? Его раньше даже в список ПР не брали. Приходилось избираться по мажоритарному округу. А теперь он вдруг оказывается в проходной части списка у Медведчука. Удивительно.

Автор: Денис Казанский

Источник: Facebook

Читайте также: Медведчук и Бойко снова полетели в Россию на переговоры