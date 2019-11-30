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      В пассажирском багаже в "Борисполе" нашли гранату: подробности, фото

      32 Читати новину українською
      Аэропорт "Борисполь" / Иллюстративное фото

      Оружие пытался вывезти из Украины 36-летний житель Донецка. В его сумке нашли гранату Ф-1 и запал к ней. В аэропорт сразу вызвали взрывотехников и правоохранителей.

      Пассажир, в чемодане которого нашли гранату, собирался лететь рейсом Киев – Хургада. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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      Его задержали полицейские и уже поместили в изолятор временного содержания. Следствие пока устанавливает, для чего мужчина хранил гранату и собирался вывезти ее в Египет.

      По факту инцидента уже открыли уголовное производство. Мужчине инкриминируют незаконное хранение оружия.

      Ему грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Оружие Новости Борисполя Новости Киева
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