В пассажирском багаже в "Борисполе" нашли гранату: подробности, фото

Оружие пытался вывезти из Украины 36-летний житель Донецка. В его сумке нашли гранату Ф-1 и запал к ней. В аэропорт сразу вызвали взрывотехников и правоохранителей.

Пассажир, в чемодане которого нашли гранату, собирался лететь рейсом Киев – Хургада. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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Его задержали полицейские и уже поместили в изолятор временного содержания. Следствие пока устанавливает, для чего мужчина хранил гранату и собирался вывезти ее в Египет.

По факту инцидента уже открыли уголовное производство. Мужчине инкриминируют незаконное хранение оружия.

Ему грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.