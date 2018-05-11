Почти 700 учащихся и учителей эвакуировали из Павлоградской школы №15, что на Днепропетровщине. В здании распылили неизвестное вещество.

Об этом сообщает отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Павлоградского городского совета.

Читайте также: Массовое отравление детей в Черкассах: за проверку взялась военная прокуратура

Сегодня в 11 часов 56 минут в Павлоградской общеобразовательной школе №15 возникло чрезвычайное событие: в месте общего пользования неустановленным лицом было распылено вещество неизвестного происхождения, которое вызвало першение и кашель,

– говорится в сообщении.

В течение 6 минут была проведена эвакуация учащихся, учителей и персонала школы – всего около 680 человек.

"В школе проведены проветривание, дегазация и влажная уборка помещений. После дегазации помещений специалистами Павлоградского горрайонного отдела лабораторных исследований произведен отбор проб воздуха для изучения на наличие фенола, формальдегида, аммиака", – отмечают в городском совете.

В то же время, как сообщает "Радио Свобода", в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области сообщили, что в результате инцидента один человек обратился с жалобами на ухудшение самочувствия.

В Павлограде почти 700 учеников эвакуировали из школы из-за распыления неизвестного вещества

Сейчас осуществляются мероприятия по дальнейшей дегазации помещений школы, расследование причин возникновения происшествия и установление причастных к этому событию.