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В Павлограде школьник жестоко зарезал соседа, ребенка и ранил беременную женщину

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В Павлограде школьник жестоко зарезал соседа, ребенка и ранил беременную женщину
В Павлограде школьник жестоко зарезал соседа, ребенка и ранил беременную женщину / Фото пресс-службы Нацполиции

Жертвами 11-классника стала семья соседей – 30-летний мужчина и 4-летний мальчик. От полученных ножевых ранений они погибли. Женщина – 35-летняя беременная, получила множественные ножевые ранения и была доставлена в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Установлено, что 10 марта примерно в 23:20 18-летний парень пришел в дом соседей, где нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, женщине и их малолетнему ребенку. После расправы над семьей парень скрылся с места совершения преступления,
– сообщают в полиции.

Для поиска злоумышленника был задействован весь личный состав Павлоградского отдела полиции. За считанные часы правоохранители установили его личность и задержали. Оказалось, парень обратился за медицинской помощью в ближайшую больницу с ранением, которое получил, разбивая окно в доме своих жертв.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – нож кустарного производства. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и мотив.

Теги: Полиция Криминальные новости Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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