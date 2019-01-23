В Печерском районе Киева горела многоэтажка

Вечером 22 января случился пожар в 24-этажном жилом доме на Печерске. Вследствие сильного задымления из дома эвакуировали всех жителей многоэтажки.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.

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Отмечается, что пожар произошел в жилом доме на улице Подвысоцкого, 4в.

Загорелась электропроводка с 1 по 11 этажи. Пожар локализован, в 22:45. Сильно пострадали 7-8 этажа. Также наблюдалось сильное задымление с 11 по 22 этажи,

– говорится в сообщении.

Во время ликвидации пожара из дома эвакуировали 43 человека, среди которых 4 ребенка. Еще 3 человека спасены пожарными с использованием автолестницы.

В 23:30 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На месте работало 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.