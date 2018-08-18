В Пекине раскритиковали отчет Пентагона относительно китайской армии

Министерство иностранных дел Китая назвало недавний отчет Пентагона "безапелляционным и непродуманным". В Китае призвали США отказаться от "устаревшего мировоззрения холодной войны".

Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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В недавно опубликованном отчете министерства обороны США, говорилось, в частности, о том, что китайская армия наращивает свои возможности по проведению операций за пределами страны.

Представитель китайского МИД заявил, что развитие национальной обороны "направлено на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Китая, и КНР имеет на это полное право".

В опубликованном 16 августа отчете Минобороны США утверждалось, что Народно-освободительная армия Китая может продемонстрировать "способность поразить вооруженные силы США и союзников, а также военные базы в западной части Тихого океана".

Программа модернизации китайской армии рассчитана на несколько десятилетий. Ее целью является создание войск на уровне мировых стандартов к 2050 году.