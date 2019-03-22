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      В Пентагоне оценили шансы нападения Путина на страны НАТО

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      Джозеф Данфорд
      Джозеф Данфорд / Getty Images

      У президента страны-агрессора России Владимира Путина нет планов нападения на страны НАТО. Цена, которую придется заплатить за это, будет сильно превышать возможную выгоду

      Однако нет никаких признаков того, что Путин откажется от тех методов, которые он применял совсем недавно в Азовском море, такое мнение в интервью "Голосу Америки" выразил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

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      "Я не думаю, что сейчас Владимир Путин намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле этого слова, поскольку очевидно, что та цена, которую придется заплатить за это, будет сильно превышать возможную выгоду", – отметил Данфорд.

      Генерал пояснил, что "называет Россию не врагом, а конкурентом", однако в этой конкуренции есть военная составляющая.

      Оставляя в стороне сферу ядерных сил и говоря только о других возможностях, я бы назвал то, что я уже упоминал – и противокорабельные крылатые ракеты, и баллистические, и спектр электромагнитного вооружения, и их возможности под водой и в космосе. Но основное – это их способность это все объединить для того, чтобы поставить под сомнение нашу возможность выполнить союзнические обязательства перед Европой,
      – сказал Джозеф Данфорд, отвечая на вопрос, какие военные возможности России волнуют США больше всего.

      В разведке Эстонии уверены, что вооруженные силы РФ готовятся к значительному военному конфликту с НАТО. В Эстонии также считают, что если что-то неожиданное случится с президентом Беларуси Александром Лукашенко лично или его режимом, то будет большой риск скорых военных действий со стороны России, чтобы помешать превращению Беларуси в демократически прозападную страну.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Новости США НАТО
      Источник: 24 Канал
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