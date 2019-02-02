В Пентагоне планируют создание перехватчика для защиты от гиперзвукового оружия
Директор агентства Противоракетной обороны США Сэм Гривз заявил, что новый перехватчик для защиты от гиперзвукового оружия находится на рассмотрении. Министерство завершает анализ поиска альтернативных решений этого вопроса, который будет опубликованный в ближайшее время.
Об этом Гривз рассказал во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
Читайте также: США могут нанести мощный удар по Ирану, – СМИ
Специалисты в качестве средства для защиты от гиперзвукового оружия рассматривают системы направленной энергии. Пентагон "по сути оценивает доступеный на данный момент набор перехватчиков с целью выяснить, достаточно ли они быстрые", чтобы защитить от гиперзвуковых ракет.
Анализ находится на этапе окончательного согласования в министерстве и вскоре он будет опубликован,
– заявил генерал.
Однако Гривз подчеркнул, что США пока не нуждаются в новых системах перехвата.
Кроме того Пентагон располагает свои системы управления таким образом, чтобы они уже сейчас могли "видеть разницу между баллистическими угрозами и гиперзвуковым оружием". Он также отметил, что "выведенные в космос средства обнаружения в сочетании с расположенными на земле аналогами необходимые для противостояния угрозам".
Соединенные Штаты активизировали исследования в области гиперзвукового вооружения в ответ на проведенное в России испытания новой ракетной системы "Авангард".
Что такое "Авангард"?Другое наименование периода разработки: РС-26 "Рубеж". Это российский подвижной грунтовой ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Есть развитием проекта "Ярс" с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны.