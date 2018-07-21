В Пентагоне поддержали приглашение Путина в Вашингтон

Заместитель главы Министерства обороны США Джон Руд выразил поддержку инициативе Белого дома о приглашении президента России Владимира Путина приехать в Вашингтон осенью 2018 года.

Об этом сообщает служба CNN.

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Я думаю, обмен мнениями и честная дискуссия между нашими лидерами являются чем-то обязательным, что должно присутствовать. Я думаю, это очень нормальная и практичная вещь,

– сказал Джон Руд.

Он отметил, что ранее президенты США постоянно обсуждали проблемы и обменивались мнениями с российскими коллегами. Также заместитель главы Пентагона назвал Россию "важной страной на мировой арене".

"Президент Путин посещал Белый дом ранее. Например, когда я служил в Белом доме под руководством Джорджа Буша-младшего, он приехал домой к президенту Бушу в Кроуфорд, штат Техас. Он также ездил рыбачить с ним в Кеннебанкпорте, штат Мэн. Это не является чем-то особенным, по-моему", – добавил Руд.

Напомним, что после недавнего американо-российского саммита в Хельсинки, который раскритиковали в США, Дональд Трамп хочет провести еще одну встречу с Владимиром Путиным – на этот раз в Вашингтоне. Как сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, ответственным за приглашение главы Кремля в Вашингтон является советник по нацбезопасности Джон Болтон.