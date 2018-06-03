В Пентагоне рассказали, при каких условиях смягчат санкции против КНДР

Министр обороны США Джеймс Мэттис озвучил главное условие, которое станет шагом к смягчению санкций США против Северной Кореи.

Об этом пишет DW.

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Министр обороны США заявил, что только существенные шаги со стороны Пхеньяна на пути к полному ядерному разоружению, которые "подвергаются проверке", могут ослабить санкции, наложенные Соединенными Штатами Америки на Северную Корею.

Об этом глава Пентагона заявил 3 июня в Сингапуре перед встречей с коллегами из Японии и Южной Кореи.

Мэттис считает, что сейчас важно сохранять все штрафные меры, очерченные соответствующими резолюциями ООН.

В свою очередь Министр обороны Японии Ицунори Онодера также призвал придерживаться жесткой позиции по КНДР.

Предыдущий опыт показывает, что важно не награждать саму готовность Северной Кореи к переговорам,

– отметил он.

Глава Министерства обороны Южной Кореи Сон Ен Му выступил за кредит доверия для КНДР. По его словам, Сеул делает ставку на диалог с соседями Корейского полуострова.

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Если подвергать сомнениям мотивы Ким Чен Ына, это может осложнить диалог и прогресс переговоров,

– сказал южнокорейский министр.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран.



Впоследствии, госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли координировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны Пхеньяна.



30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.



1 июня глава Белого дома подтвердил, что саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, запланированный на 12 июня в Сингапуре, таки состоится.