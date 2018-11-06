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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      В Пентагоне заявили, что Россия и Китай бросают вызов США

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      Джозеф Данфрд
      Джозеф Данфрд / Фото из открытых источников

      По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорду, "соперничество не обязательно должно переходить в стадию конфликта"

      Об этом Джозеф Данфорд заявил во время своего выступления который транслировал сайт DVIDS.

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      Россия и Китай бросают сейчас наиболее серьезный вызов США, поскольку стремятся помешать укреплению американского влияния в различных регионах мира. Такое мнение высказал в понедельник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая в Университете Дьюка в Дареме (штат Северная Каролина).

      Две страны – Россия и Китай – соревнуются с нами. Мы должны учитывать это при определении приоритетов в нашей военной политике, чтобы быть готовыми ответить на какой-то один брошенный нам вызов или на комбинацию из нескольких вызовов. Мы осуществляем военное планирование с учетом возможных неожиданностей. Россия и Китай бросают нам вызов, стремясь помешать распространению нашего военного присутствия,
      – заявил генерал Джозеф Данфорд

      Он отметил, что "соперничество не обязательно должно переходить в стадию конфликта".

      На вопрос о роли военной дипломатии генерал Данфорд отметил, что в качестве председателя КНШ 60 процентов своего времени он уделяет контактам с зарубежными военными руководителями.

      "Со своим коллегой из России мы встречались три раза. В основном такие контакты нацелены на то, чтобы свести к минимуму риски, и для обсуждения ситуации в зонах кризисов. Мы также обмениваемся мнениями по таким вопросам, как ситуация в Сирии и проблемы контроля над вооружениями. В России свой взгляд на наши действия, и мы соглашаемся не соглашаться ", – сказал Джозеф Данфорд.

      Он отметил, что за последние десять лет Россия нарастила свои военно-морские силы, модернизировала свои стратегические ядерные силы, расширила возможности для действий в киберпространстве и космосе.

      "Мы пытаемся объяснить им, как мы реагируем на те вызовы, которые они нам бросают", – добавил генерал.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США Китай
      Источник: 24 Канал
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