В Пентагоне заявили, что силы Асада не входили в район Манбидж

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки опровергло заявление сирийской армии о том, что ее военные вошли в район Манбидж на северо-западе Сирии.

Об этом сообщило издание "Анадолу" со ссылкой на заявление Пентагона.

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Информация о входе сил режима Башара Асада в район Манбидж не соответствует действительности,

– говорится в сообщении.

Возглавляемая США международная коалиция против террористической организации Исламское государство также опровергла информацию о том, что войска Асада вошли в район Манбидж.

Ранее в пятницу, 28 декабря, сирийская армия заявила, что впервые за шесть лет вошла в город Манбидж. Однако местные жители не подтвердили эту информацию.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, правительственные силы остановились на окраине, между Манбидж и контролируемой турецкими военными территорией.