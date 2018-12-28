В Пентагоне заявили, что силы Асада не входили в район Манбидж
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки опровергло заявление сирийской армии о том, что ее военные вошли в район Манбидж на северо-западе Сирии.
Об этом сообщило издание "Анадолу" со ссылкой на заявление Пентагона.
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Информация о входе сил режима Башара Асада в район Манбидж не соответствует действительности,
– говорится в сообщении.
Возглавляемая США международная коалиция против террористической организации Исламское государство также опровергла информацию о том, что войска Асада вошли в район Манбидж.
Ранее в пятницу, 28 декабря, сирийская армия заявила, что впервые за шесть лет вошла в город Манбидж. Однако местные жители не подтвердили эту информацию.
По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, правительственные силы остановились на окраине, между Манбидж и контролируемой турецкими военными территорией.