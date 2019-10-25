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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      В перестрелке в Харькове погиб Владимир Борох, – соцсети

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      Погиб Владимир Борох в Харькове – убит в Харькове 25.10.2019
      Перед стрельбой в Харькове группа мужчин заседала в кафе / Фото из соцсетей

      Во время стрельбы в Харькове, по предварительной информации, пострадал сообщник террориста "Оплота" Евгения Жилина – Григорий Исаков по прозвищу "Жора". А его "правая рука", мужчина по имени Владимир Борох погиб.

      Перед смертельной стрельбой "Жора" с группой мужчин сидел в кафе "Восторг". Там между ними возникла словесная перепалка, которая закончилась перестрелкой на парковке. Об этом пишут в соцсетях.

      Основное: Перестрелка в Харькове: это могло быть покушение на подельника террориста Жилина – фото, видео

      Убит в перестрелке – Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука "Жоры". Сам "Жора" сейчас в 4-й больнице с проникающим ранением груди. Машину, на которой приехал один из участников стрельбы, уже нашли сожженной,
      – говорится в сообщении.

      Один из участников стрельбы успел убежать к вокзалу, где его заметили и подстрелили полицейские. В соцсетях пишут, что у мужчины были с собой несколько гранат, одна из них от выстрела сдетонировала. По другой версии, злоумышленник пытался бросить гранату в полицейских, но не успел – она взорвалась у него в руках.

      Что еще известно о стрельбе в Харькове?Она произошла посреди белого дня 25 октября на улице Клочковской в Харькове.

      Как говорят в полиции, 2 неизвестных выстрелили из оружия в 2 других мужчин. Один из них умер по дороге в больницу, другому оказывают необходимую помощь. При этом полиция уже нашла авто, на котором скрылись злоумышленники, оно было подожжено.

      Целью нападавших мог быть Григорий Исаков по прозвищу "Жора" – бывший участник спортивного клуба "Оплот". Исаков был близким другом главы "Оплота", известного террориста Евгения Жилина. На Исакова уже раньше совершали покушение.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Харькова Перестрелка в Харкове Жертвы Новости Украины
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