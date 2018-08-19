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В период предвыборной кампании в Украине стоит ожидать эскалации на Донбассе, – Тымчук

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Тымчук предупредил об эскалации на Донбассе в период предвыборной кампании в Украине
Тымчук предупредил об эскалации на Донбассе в период предвыборной кампании в Украине / Gorlovka.today

Пророссийские боевики на Донбассе могут активизироваться во время предвыборной кампании в Украине, чтобы дискредитировать так называемую "партию войны" и популяризировать призывы к миру от пророссийских кандидатов.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" высказал украинский нардеп, руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Однако перед оккупационными войсками стоит задача готовности к эскалации. Ее следует ожидать с очень большой вероятностью по той простой причине, что во время предвыборной кампании будут продвигаться тезис о том, что необходимо в Украине нейтрализовать так называемую "партию войны", – рассказал Тымчук.

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Таким образом, пророссийские силы захотят показать, что "партия войны" ведёт к боевым действиям и очередной эскалации, в результате чего гибнут люди. Поэтому эскалацию можно ожидать с большой вероятностью,
– объяснил нардеп.

К слову, накануне секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что любые попытки сорвать проведение демократических выборов Президента Украины и Верховной Рады будут жестко наказываться работниками Национальной гвардии.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Верховная Рада Выборы Президента 2019
Источник: 24 Канал
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