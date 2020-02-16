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      В Перу автобус с футбольными фанатами сорвался с высоты: есть погибшие – фото

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      В Перу автобус сорвался с 15-метровой высоты / infobae.com

      Автобус, перевозивший в Перу фанатов эквадорского футбольного клуба "Барселона", упал с 15-метровой высоты. В результате инцидента погибли 8 человек, десятки – госпитализированы.

      Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лос-Органос, что в Перу, сообщает Infobae.

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      Автобус, перевозивший фанатов эквадорского футбольного клуба "Барселона" с Гуаякиля, упал с 15-метровой высоты,
      – говорится в сообщении.

      В результате аварии 8 человек погибли, еще 37 – госпитализированы в местные больницы. Эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Перу.

      аварії
      В Перу с высоты упал автобус с футбольными фанатами из Эквадора / infobae.com

      По предварительным данным, водитель автобуса ехал на большой скорости. Поэтому потерял контроль над транспортом при выполнении резкого поворота.

      Отмечается, что болельщики возвращались домой после матча, в котором их команда "Барселона" (Гуаякиль, Эквадор) одержала победу.

       

      В Лос-Органос, что в регионе Пьюра, автобус упал с 15-метровой высоты / Google Maps

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Спорт Постраждалі Аварии и ДТП Футбол Перу Жертвы Эквадор
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