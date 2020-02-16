В Перу автобус с футбольными фанатами сорвался с высоты: есть погибшие – фото

Автобус, перевозивший в Перу фанатов эквадорского футбольного клуба "Барселона", упал с 15-метровой высоты. В результате инцидента погибли 8 человек, десятки – госпитализированы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лос-Органос, что в Перу, сообщает Infobae.

Читайте также: Известно, кто из украинцев погиб в ДТП в Псковской области России

Автобус, перевозивший фанатов эквадорского футбольного клуба "Барселона" с Гуаякиля, упал с 15-метровой высоты,

– говорится в сообщении.

В результате аварии 8 человек погибли, еще 37 – госпитализированы в местные больницы. Эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Перу.



В Перу с высоты упал автобус с футбольными фанатами из Эквадора / infobae.com

По предварительным данным, водитель автобуса ехал на большой скорости. Поэтому потерял контроль над транспортом при выполнении резкого поворота.

Отмечается, что болельщики возвращались домой после матча, в котором их команда "Барселона" (Гуаякиль, Эквадор) одержала победу.

#URGENTE | Accidente vial en Los Órganos, #Piura. Bus que transportaba a miembros de la barra del Club Barcelona de Guayaquil cayó a precipicio de 15 metros. Los heridos han sido derivados a establecimientos de salud cercanos. Hasta el momento son ocho los fallecidos. pic.twitter.com/oBo3Rh5H68 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 15, 2020

В Лос-Органос, что в регионе Пьюра, автобус упал с 15-метровой высоты / Google Maps