В Перу по меньшей мере 10 человек умерли после употребления зараженной химикатами пищи
По меньшей мере 10 человек умерли в Перу в деревне Сан-Хосе де Ушуа после употребления зараженной химикатами пищи. Еще десятки людей заболели.
Как сообщает Радио Свобода, трагический инцидент произошел 6 августа на похоронах.
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По словам министра здравоохранения страны Сильвиа Песса, в продуктах, похоже, были органические фосфаты, химикаты, используемые в пестицидах.
Также отмечается, что в последние месяцы в этом районе было зарегистрировано два случая отравления органофосфатом.
Источник: 24 Канал
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