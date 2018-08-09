В Перу по меньшей мере 10 человек умерли после употребления зараженной химикатами пищи

По меньшей мере 10 человек умерли в Перу в деревне Сан-Хосе де Ушуа после употребления зараженной химикатами пищи. Еще десятки людей заболели.

Как сообщает Радио Свобода, трагический инцидент произошел 6 августа на похоронах. Читайте также: В ресторане нардепа произошло массовое отравление людей По словам министра здравоохранения страны Сильвиа Песса, в продуктах, похоже, были органические фосфаты, химикаты, используемые в пестицидах. Также отмечается, что в последние месяцы в этом районе было зарегистрировано два случая отравления органофосфатом.