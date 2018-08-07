В пиццерии в центре Одессы крыса укусила женщину

В Одессе на углу улиц Гаванной и Ланжероновской в пиццерии Olio одну из посетительниц заведения укусил крыса за ногу.

Об этом сообщила дочь пострадавшей Инга Терзи в сообществе "Черный список.Одеса" в Facebook.

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Как рассказала девушка, инцидент произошел, когда ее мама сидела на террасе в пиццерии. Администрация заявила, что крыса могла прибежать с улицы, и сообщила, что они уже не первый день борются с грызуном, мол, он постоянно бегает, а они третий день не могут его поймать.



"Через 10 минут метаний крысы под нашим и столом напротив, выбежал официант-супергерой, потыкал потрепанной метлой под столами, и крыса убежала. В общем, материальной компенсации ноль, за ужин с базиликом земли и костями в лососе заплатили со скидкой 10%", – рассказала она.



Девушка добавила, что сразу после укуса ее мать обратилась в больницу, где нашлась вакцина для прививок.