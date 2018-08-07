18:38
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, 6 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В пиццерии в центре Одессы крыса укусила женщину

53 Читати новину українською
В Одессе посетительницу пиццерии укусила крыса
В Одессе посетительницу пиццерии укусила крыса / Фото из открытых источников

В Одессе на углу улиц Гаванной и Ланжероновской в пиццерии Olio одну из посетительниц заведения укусил крыса за ногу.

Об этом сообщила дочь пострадавшей Инга Терзи в сообществе "Черный список.Одеса" в Facebook.

Читайте также: Украинца укусил самый ядовитый паук в мире

Как рассказала девушка, инцидент произошел, когда ее мама сидела на террасе в пиццерии. Администрация заявила, что крыса могла прибежать с улицы, и сообщила, что они уже не первый день борются с грызуном, мол, он постоянно бегает, а они третий день не могут его поймать.

"Через 10 минут метаний крысы под нашим и столом напротив, выбежал официант-супергерой, потыкал потрепанной метлой под столами, и крыса убежала. В общем, материальной компенсации ноль, за ужин с базиликом земли и костями в лососе заплатили со скидкой 10%", – рассказала она.

Девушка добавила, что сразу после укуса ее мать обратилась в больницу, где нашлась вакцина для прививок.

 

Теги: Новости Украины Новости Одессы мир животных
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Майдан засиял Лучами Достоинства: появились красноречивые фото
 20 февраля 2017 , 21:43
Курс валют на 15 июня: евро несколько вырос, доллар также прибавил в цене
 15 июня , 08:30
Экс-защитник Динамо: Зинченко не понравился, Коноплянка пропал без вести, футбол был никакой
 26 марта , 17:18
ЧМ-2018: Форвард сборной Польши травмировался в дельфинарии
 16 июня , 19:45
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук