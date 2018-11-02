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      "В Питере пить" – вот и все туристические возможности россиян

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      "Денег нет" – коротко о зарубежном отдыхе россиян
      "Денег нет" – коротко о зарубежном отдыхе россиян / Ria

      Очень интересные социологические данные представила на суд общественности исследовательская организация "Левада-центр".

      Данные, которые в немалой степени заставляют задуматься о том, насколько стремительно наша гибридная соседка Российская Федерация развивается и крепнет, под гнетом благотворных санкций. А главное, как это сказывается на благосостоянии граждан.

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      Так, согласно опубликованному исследованию, за прошлое лето лишь 5% россиян смогли себе позволить поездку за пределы России, причем это были в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга. При этом, 18% вообще провели отпуск, не выезжая за пределы родных пенатов из-за отсутствия финансовой возможности.

      На мой взгляд, очень интересный показатель, который демонстрирует не только финансовые возможности крепнущей нации, но и социальный срез. Москва и Питер остаются теми кондоминиумами, которые живут в иной реальности.

      Остальная же часть России, это страна, к которой относятся такие данные, как ежемесячное падение доходов, в сентябре продемонстрировавшее очередной "минус" 1,5%. В целом, в 2018 году падение доходов россиян может превысить 10%. А вы говорите, путешествия за границу! Рудники Якутии – вот лучший горящий тур в современных реалиях среднестатистического россиянина.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Публикации Москва
      Источник: Злой Одессит
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