В пяти городах Украины прошли мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Более 15 тысяч украинцев получили информацию о здоровье сердца и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Они также прошли обследование сердца благодаря работе социальной программы Philips "Живи сердцем" в апреле и мае этого года. Специально оборудованный кардиомобиль с диагностическим оборудованием и командой кардиологов из Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины посетил 5 городов Украины: Киев, Харьков, Запорожье, Одессу и Львов.

На мероприятиях было распространено около 6300 памяток по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 272 человека, в том числе 90 детей, прошедших обследование сердца на современном ультразвуковом аппарате Phillips CX50. Во время мероприятий в мобильной лаборатории "Синэво" было бесплатно принято кровь на анализ для выявления рисков предиабета и диабета у 1100 человек. В качестве партнера, сеть медицинских лабораторий "Синэво" предоставила 7300 сертификатов со скидкой в ​​70% на кардиопакет анализов, которые были розданы посетителям мероприятий.

"По результатам выездных консультаций для взрослых украинцев и детей из 5 городов можно сделать вывод, что большое количество украинцев, к сожалению, до сих пор не имеет базовой информации о здоровье сердца и факторах, влияющих на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Социальный проект "Живи сердцем" помогает исправить эту ситуацию. Во-первых, благодаря бесплатным проверкам сердца и информационной работе. Вво-вторых, как взрослые, так и дети, особенно те, что живут в детских домах, имеют возможность получить профессиональную консультацию у врачей Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Мы еще раз убедились в том, насколько необходимы подобные осмотры для украинского населения", – комментирует результаты проекта Владимир Жовнир, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, главный врач Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Во время обследований на мероприятиях "Живи сердцем" кардиологи Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины выявили тенденцию к бесконтрольному и хаотического назначению лекарств или назначения неадекватной группы антигипертензивных средств, которые ранее были назначены многим обследованным. Врачи заметили, что многие украинцы невнимательно относятся к факторам, которые приводят к неконтролируемому давлению, которое может привести к инфаркту миокарда и даже инсульту.

Во время обследований были выявлены следующие отклонения: последствия перенесенных инфарктов, подозрения стенокардией и ишемической болезнью сердца с необходимостью дополнительного обследования, различные пороки сердца у детей и взрослых, клапанные патологии, требующие хирургического вмешательства. "Были случаи обследования пациентов, которым в прошлом уже говорили о необходимости немедленного проведения коронаровенрикулографии (КВГ) или хирургичного вмешательства, но они не верили. Такое предостережение и недоверие к врачам на местах надо обязательно менять", – подчеркнул Владимир Жовнир.

Благодаря поддержке благотворительного фонда "Клуб Благодетелей", который специализируется на помощи детским домам по всей Украине, кардиомобиль посетил 5 областных детских домов. Врачи обследовали сердца 143 детей в возрасте от 1 до 18 лет и обнаружили 90 пациентов диспансерной кардиологической группы. Например, в Запорожском областном центре социально-психологической реабилитации детей, была обнаружена семейная форма кардиомиопатии у сестер из одной семьи.

Наиболее распространенный диагноз среди обследованных детей (37 случаев) – малые сердечные аномалии, требующие регулярного наблюдения, однако 10 пациентам необходимо оперативное вмешательство. Центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины на безвозмездной основе обеспечит лечение для этих детей.

"Мы благодарим врачей Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, сеть медицинских лабораторий" Синэво "и благотворительный фонду "Клуб Благодетелей" за поддержку проекта "Живи Сердцем". С каждым человеком, который благодаря нашей программе узнал больше о здоровье сердца и вовремя прошёл диагностику, мы убеждаемся в необходимости подобных инициатив в Украине. Ведь своевременная диагностика – это часть культуры профилактики, которую мы стремимся воспитать у украинцев", – комментирует Ирина Березовская, генеральный директор компании Philips в Украине.

За период проведения мероприятий "Живи сердцем" более 500 человек прошли онлайн-тест для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний на сайте программы.

Социальная инициатива "Живи сердцем" в 2018 году проходила при поддержке международной благотворительной организации Philips Foundation, которая передала современную ультразвуковую систему Phillips CX50 в качестве благотворительной пожертвования Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. УЗИ-аппарат был использован во время мероприятий программы, после чего он вернулся в медицинское учреждение. Теперь еще больше украинцев будут иметь доступ к качественной диагностики и смогут усвоить культуру профилактики, которая является залогом здоровья.