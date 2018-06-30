В пяти городах Украины прошли мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Более чем 15000 украинцев получили информацию о здоровье сердца и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

А также прошли обследование сердца благодаря мероприятиям социальной программы Philips "Живи сердцем" в апреле и мае этого года. Специально оборудованный кардиомобиль с диагностическим оборудованием и командой кардиологов из Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины посетил 5 городов Украины: Киев, Харьков, Запорожье, Одессу и Львов.

На мероприятиях было распространено около 6300 памяток относительно профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 272 человека, в том числе 90 детей, прошедших обследование сердца на современном ультразвуковом аппарате Phillips CX50. Во время мероприятий в мобильной лаборатории "Синэво" было бесплатно взято кровь на анализ для выявления рисков переддиабета и диабета в 1100 человек. Как партнер программы, сеть медицинских лабораторий "Синэво" предоставила 7300 сертификатов со скидкой в 70% на кардиопакет анализов, которые были розданы посетителям мероприятий.

"По результатам выездных консультаций для взрослых украинцев и детей с 5 городов можно сделать вывод, что большое количество украинцев, к сожалению, до сих пор не имеет базовой информации о здоровье сердца и факторах, влияющих на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Социальный проект "Живи сердцем" помогает исправить эту ситуацию. Во-первых, благодаря бесплатным проверкам сердца и информационной работе. Во-вторых, как взрослые, так и дети, особенно те, что живут в детских домах, имеют возможность получить профессиональную консультацию у врачей Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Мы снова убедились в том, насколько необходимы подобные осмотры для украинского населения", – комментирует результаты проекта Владимир Жовнир, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, главный врач Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Во время обследований на мероприятиях "Живи сердцем" кардиологи Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины обнаружили тенденцию бесконтрольного и хаотичного назначения лекарств или назначения неадекватной группы антигипертензивных средств, которые ранее были назначены многим обследованным. Врачи также заметили, что много украинцев невнимательно относятся к факторам, которые приводят к неконтролируемому давлению, которое может привести к инфаркту миокарда и даже инсульту.

Во время обследований были выявлены следующие отклонения: последствия перенесенных инфарктов, подозрения на стенокардию и ишемическую болезнь сердца с необходимостью дополнительного обследования, различные пороки сердца у детей и взрослых, клапанные патологии, требующие хирургического вмешательства. "Были случаи обследования пациентов, которым в прошлом уже говорили о необходимости немедленного проведения коронаровенрикулографии (КВГ) или хирургичного вмешательства, но они не верили. Такое опасение и недоверие к врачам на местах надо обязательно менять", – подчеркнул Владимир Жовнир.

Благодаря поддержке благотворительного фонда "Клуб Добродіїв", который специализируется на помощи детским домам по всей Украине, кардиомобиль посетил 5 областных детских домов. Врачи обследовали сердца 143 детей в возрасте от 1 до 18 лет и обнаружили 90 пациентов диспансерной кардиологической группы. Например, в Запорожском областном центре социально-психологической реабилитации детей, была выявлена семейная форма кардиомиопатии у сестер из одной семьи.

Наиболее распространенный диагноз среди обследованных детей (37 случаев) – малые сердечные аномалии, требующие регулярного наблюдения, однако 10 пациентам необходимо оперативное вмешательство. Центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины на безвозмездной основе обеспечит лечение для этих детей.

Мы благодарим врачей Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины, сети медицинских лабораторий "Синэво" и благотворительный фонд "Клуб Добродіїв" за поддержку проекта "Живи Сердцем". С каждым человеком, который благодаря нашей программе узнал больше о здоровье сердца и вовремя прошел диагностику, мы убеждаемся в необходимости подобных инициатив в Украине. Ведь своевременная диагностика – это часть культуры профилактики, которую мы стремимся воспитать у украинцев,

– комментирует Ирина Березовская, генеральный директор компании Philips в Украине.

За период проведения мероприятий "Живи сердцем" более 500 человек прошли онлайн-тест для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний на сайте программы.

Социальная инициатива "Живи сердцем" 2018 года проходила при поддержке международной благотворительной организации Philips Foundation, которая передала современную ультразвуковую систему Phillips CX50 в качестве благотворительного пожертвования Центру детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины. УЗИ-аппарат был использован во время мероприятий программы, после чего он вернулся в медицинское учреждение. Теперь еще больше украинцев получат доступ к качественной диагностике и смогут усвоить культуру профилактики, которая является залогом здоровья.

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Рудавка Анастасия, Be-it Agency

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О компании Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение здоровья людей и обеспечение лучших результатов на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни и профилактики, до диагностики, лечения и ухода в домашних условиях. Philips использует передовые технологии и глубокие клинические и потребительские знания для поставки интегрированных решений. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, терапии под визуальным контролем, мониторинга пациентов и медицинской информатики, а также в области ухода за здоровьем и домом потребителей. Портфолио технологий Philips для персонального здоровья и медицинских систем в 2017 году сгенерировало объем продаж в 17,8 млрд. евро. В компании работает около 74 000 сотрудников, которые осуществляют продажи и предоставляют услуги более чем в 100 странах. Новости о компании Philips Украина можно найти на веб-сайте.