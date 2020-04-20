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      В пяти областях Украины воздух очистился: список

      - Читати новину українською
      В пяти областях Украины воздух очистился / unsplash.com

      По состоянию на 20 апреля в ряде областей Украины смог и задымленность исчезли. В частности на Киевщине, Черниговщине, Житомирщине, Виннитчине и Полтавщине качество воздуха улучшилось.

      Дым в воздухе отсутствует, сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко во время брифинга ГСЧС.

      Обратите внимание на Воздух в Киеве очистился: показатели почти в норме

      Качество воздуха улучшилось благодаря:

      • усилиям пожарных;
      • изменению направления ветра и кратковременным дождям.

      По состоянию на 20 апреля качество атмосферного воздуха в Житомирской, Киевской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в городе Киеве значительно улучшилось. Если вчера, 19 апреля, метеостанции Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Полтавской областей отмечали такое явление, как задымленность или дым, то по состоянию на утро 20 апреля оно уже отсутствует,
      – отметил Прокопенко.

      Он уточнил, что ветер сегодня преимущественно северного направления, 3–8 метров в секунду. В некоторые часы он может усиливаться до 7–12 метров в секунду. При таком течении событий качество атмосферного воздуха в городе Киеве на сегодня близко к обычным для этого периода весны.

      Что касается зависших веществ – это определенные остатки горения, то они близки или несколько ближе к предельно допустимым концентрациям. Радиационный фон, по данным наблюдательной гидрометрической сети, в норме. То есть существенных изменений нет,
      – заверил Прокопенко.

      Загрязнение воздуха в Украине: главное

      • Несколько дней подряд Киев находился на 10 месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Показатели уровня загрязненности значительно превышали норму. Все из-за масштабных пожаров в Чернобыльской зоне, которые вспыхнули в результате поджога сухой травы.
      • Разрушительным является пожар и в Житомирской области. Сгорели уже 39 домов, а более 50 человек эвакуировали. Говорят, что дым от пожаров мог вызвать смог в соседних областях.
      • Жители Харькова страдают от смога, который появился в городе и области 19 апреля. Смог может быть связан с пожарами.


      Что делать, когда воздух загрязнен / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Ровно Новости Киева Новости Житомира Чернобыль ГСЧС Пожар Загрязнение воздуха
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