В пяти областях Украины воздух очистился: список

По состоянию на 20 апреля в ряде областей Украины смог и задымленность исчезли. В частности на Киевщине, Черниговщине, Житомирщине, Виннитчине и Полтавщине качество воздуха улучшилось.

Дым в воздухе отсутствует, сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко во время брифинга ГСЧС.

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Качество воздуха улучшилось благодаря:

усилиям пожарных;

изменению направления ветра и кратковременным дождям.

По состоянию на 20 апреля качество атмосферного воздуха в Житомирской, Киевской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в городе Киеве значительно улучшилось. Если вчера, 19 апреля, метеостанции Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Полтавской областей отмечали такое явление, как задымленность или дым, то по состоянию на утро 20 апреля оно уже отсутствует,

– отметил Прокопенко.

Он уточнил, что ветер сегодня преимущественно северного направления, 3–8 метров в секунду. В некоторые часы он может усиливаться до 7–12 метров в секунду. При таком течении событий качество атмосферного воздуха в городе Киеве на сегодня близко к обычным для этого периода весны.

Что касается зависших веществ – это определенные остатки горения, то они близки или несколько ближе к предельно допустимым концентрациям. Радиационный фон, по данным наблюдательной гидрометрической сети, в норме. То есть существенных изменений нет,

– заверил Прокопенко.

Загрязнение воздуха в Украине: главное

Несколько дней подряд Киев находился на 10 месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Показатели уровня загрязненности значительно превышали норму. Все из-за масштабных пожаров в Чернобыльской зоне, которые вспыхнули в результате поджога сухой травы.

находился на 10 месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Показатели уровня загрязненности значительно превышали норму. Все из-за масштабных пожаров в Чернобыльской зоне, которые вспыхнули в результате поджога сухой травы. Разрушительным является пожар и в Житомирской области. Сгорели уже 39 домов, а более 50 человек эвакуировали. Говорят, что дым от пожаров мог вызвать смог в соседних областях.

Сгорели уже 39 домов, а более 50 человек эвакуировали. Говорят, что дым от пожаров мог вызвать смог в соседних областях. Жители Харькова страдают от смога, который появился в городе и области 19 апреля. Смог может быть связан с пожарами.



Что делать, когда воздух загрязнен / Инфографика 24 канала