В плане ОБСЕ по урегулированию конфликта на Донбассе есть один важный пункт, – эксперт

Новый план ОБСЕ по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе – не отказ от минских соглашений, а их модернизация, сочетание "Минска-2" с темой миротворцев.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По словам эксперта, в предложенном представителем председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдиком плане есть несколько практических элементов, поэтому он более реалистичный.

В плане ОБСЕ по Донбассу есть важная идея по поводу международных переходных администраций. В минских соглашениях не прописано, кто и как организует выборы. И нет четкого ответа – остаются или нет две псевдореспубликы. Россия говорит, что должны остаться и получить особый статус. Украина – что нет. А международная переходная администрация берет на себя рычаги управления, и фактически начинается процесс демонтажа оккупационных администраций,

– отмечает Владимир Фесенко.

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Кроме того, говорит эксперт, важно положение относительно ратификации договора парламентами России и Украины. На Западе убедились, что без ратификации минские соглашения не работают. А ратификация позволит жестче требовать выполнения. Также интересно предложение о создании Европейского агентства по реконструкции Донбасса, предусматривающее и фонд – а это уже пряник.

"Проблема в том, согласится ли Россия на новый план ОБСЕ по урегулированию конфликта на Донбассе. После выборов в Украине Путин будет определять тактику. Если захочет о чем-то договариваться, то план Сайдика может стать основой", – отмечает политолог.

В то же время Фесенко отмечает: в плане остаются те же проблемы – когда передается контроль Украины над границей, способ формирования переходной администрации. Логичный вариант – включить в их состав представителей Украины и ОРДЛО, но под руководством международных партнеров.

Ранее в ОБСЕ озвучили новый план по урегулированию конфликта на Донбассе, который должен прийти на смену минским соглашениям. Предполагается, что:

– в процессе примут участие ОБСЕ, ООН и специально созданное агентство Евросоюза;

– Россия и Украина должны заключить договор, который затем должны одобрить парламенты.

Что такое миротворческая миссия?Это меры со стороны международного сообщества по предотвращению возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта.

Что известно про введение миротворческого контингента на Донбассе?В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения и "ни на каких других территориях".



По убеждению России, миротворческие силы на Донбасс следует ввести только для защиты сотрудников ОБСЕ на линии разграничения. Взамен Украина предлагает, чтобы те зашли на всю территорию региона, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы. По словам Киева, такой шаг является необходимым, чтобы Россия не могла поставлять оружие и военных на Донбасс и Луганщину.



Ранее Петр Порошенко заявлял, что введение миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса не происходит из-за блокировки этого вопроса Россией, несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума, а затем выступала гарантом безопасности Украины. Поэтому, по словам главы государства, Россия должна объяснить всему миру, почему они против.