В платье и обуви на танкетке: Шарлиз Терон шокировала нарядом сына

Голливудская актриса Шарлиз Терон в очередной раз шокировала общественность. Звезда одела своего 6-летнего сына Джексона в платье и обувь на танкетке.

Несмотря на насыщенный график съемок нового фильма Шарлиз Терон нашла свободное время для своей семьи. Звезда провела обед со своими детьми – 6-летним сыном Джексоном и 2-летней дочерью Августой. При этом актриса выбрала довольно обыденный наряд: широкие брюки и свитер. Лицо без макияжа она прикрыла солнцезащитными очками.

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Однако не это смутило поклонников Шарлиз. Как сообщает The Daily Mail, на ланч в один из ресторанов Лос-Анджелеса актриса одела своего сына в платье. Волосы мальчика с африканскими косичками Терон украсила разноцветным обручем. Не менее шокирующим была и обувь ребенка – 6-летний Джексон шел возле звездной матери в босоножках на танкетке.



Шарлиз Терон с детьми / The Daily Mail

Шарлиз Терон пообедала с детьми / The Daily Mail

Стоит отметить, что сын Шарлиз Терон не впервые шокирует СМИ девичьим гардеробом. С 2016 года мальчик активно носит женские вещи и часто выбирает для выхода юбки или платья. Долгое время актриса поддерживала 6-летнего Джексона, а недавно заявила, что является мамой двух дочерей. Такое поведение Шарлиз Терон шокирует не только ее фанатов, но и психологов, которые убеждены, что ребенок нуждается в помощи врачей.

К слову, Джексон появился в жизни Шарлиз Терон в 2012 году. Актриса усыновила мальчика из ЮАР. Всего через 3 года семья Шарлиз получила пополнение – в США звезда удочерила новорожденную девочку Августу.