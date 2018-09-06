В платье со смелым декольте: Крисси Тейген удивила на премии GQ – Men of the Year

Телевизионная звезда и модель Крисси Тейген, которая в мае родила второго ребенка, посетила с мужем Джоном Леджендом премию британского журнала GQ в Лондоне.

GQ наградил лучших людей страны премией Men of the Year.

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К примеру, британский комедийный актер Саша Барон Коэн получил специальный приз от главного редактора издания, Дуа Липе вручили приз, как лучшей певице, а Наоми Кэмпбелл, которая не присутствовала на премии, назвали "Иконой стиля".



Муж Крисси Джон Ледженд также получил награду за свой стиль и стал "Самым стильным".



"Поздравляю, мой самый стильный мужчина", – поздравила мужа Крисси.

Смотрите смешное видео с Крисси Тейген и Джоном Леджендом:

Интересно, что премию получил даже принц Чарльз. Ему вручили награду за благотворительность и помощь в развитии науки, касающееся защиты от болезней.



Стоит отметить, что Крисси Тейген выглядела роскошно в блестящем платье с глубоким декольте и кистями. Платье переливается в серебристо-розовых оттенках и прекрасно подчеркивает формы телеведущей.



Крисси Тейген / Getty



Крисси Тейген и Джон Ледженд / Getty