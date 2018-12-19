В поддержку захваченных моряков более полутысячи писем в Россию отправили студенты из Харькова

Студенты из Харькова собрали и отправили 500 писем в Россию. Они написали послания украинским морякам, которых незаконно удерживает страна-агрессор.

Письма собирали всю прошлую неделю в юридическом университете Ярослава Мудрого.

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Там в свое время учился один из пленных сейчас моряков – 27-летний Василий Сорока. В 2013 году он окончил хозяйственно-правовой факультет. Студенты с большой преданностью присоединились к написанию писем.

Он будет видеть, что это все он делает не только ради себя, своей семьи, а ради всей Украины. Что студенты приобщились к этому, они захотели, они пришли, они написали, они верят в него,

– рассказала студентка Наталья Гнатюк.

По словам одной из студенток Анны, они и впредь будут принимать на электронную почту письма для ребят. Передавать их непосредственно через сестру Василия Сороки – Богдану.

Видео: студенты из Харькова відапрвили 500 писем в Россию

Напомним, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Россией Крыма.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива. Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя.



Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.