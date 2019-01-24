В подгузниках для младенцев нашли опасные химикаты

Тесты показали, что в подгузниках есть потенциально опасные вещества, в частности глифосат, который с 1970-х годов используют в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на французское национальное медицинское агентство Anses.

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Для исследования взяли образцы различных марок одноразовых подгузников, которые доступны на французском рынке. В отчете исследователи не указали бренды.

Но некоторые торговые марки представлены не только во Франции, отмечают исследователи. Агентство считает, что нужно уменьшить количество химических соединений в одноразовых подгузниках.



Подгузники содержат химические вещества для борьбы с сорняками

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин заявила, что "нет непосредственного риска" для здоровья детей.

Впрочем, в совместном заявлении министров здравоохранения, финансов, окружающей среды Франции к производителям подгузников дали 15 дней для того, чтобы принять меры.

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