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      В подгузниках для младенцев нашли опасные химикаты

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      Подгузники содержат химикаты
      Подгузники содержат химикаты / pixabay.com

      Тесты показали, что в подгузниках есть потенциально опасные вещества, в частности глифосат, который с 1970-х годов используют в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками.

      Об этом сообщает ВВС со ссылкой на французское национальное медицинское агентство Anses.

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      Для исследования взяли образцы различных марок одноразовых подгузников, которые доступны на французском рынке. В отчете исследователи не указали бренды.

      Но некоторые торговые марки представлены не только во Франции, отмечают исследователи. Агентство считает, что нужно уменьшить количество химических соединений в одноразовых подгузниках.


      Подгузники содержат химические вещества для борьбы с сорняками

      Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин заявила, что "нет непосредственного риска" для здоровья детей.

      Впрочем, в совместном заявлении министров здравоохранения, финансов, окружающей среды Франции к производителям подгузников дали 15 дней для того, чтобы принять меры.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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