В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?

Есть ли у Украины национальная идея или идея национального единения? По моему мнению, это тема сейчас крайне актуальна, и в целом вполне практична.

Что же это такое? Какова струткутра национальнйо идеи и путь к ней? Национальную идею нельзя воспринимать как определенную символическую систему. Это – сложная система, включающая, кроме образно-символического, еще декларативно-идеологический, научно-теоретический и деятельностный уровень.

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Декларативно-идеологический выражается через Общественный договор (Хартию). Научно-теоретический через произведения признанных ученых и классиков литературы, деятельностный – через конкретные стереотипы поведения и шаблоны деятельности лидеров мнения, первых лиц. Важны комментарии этих лиц по соответствию их поведения национальной идее:

Я делаю тот-то так-то, потому, что это соответствует такому-то принципу национальной идеи.

Многие страны прошли путь создания нового общественного договора вполне недавно.

Какой же опыт они привнесли и чему могут практически нас обучить?

Национальная идея станет объединяющей и созидающей, если будет:

— во-первых, общей, разделяемой абсолютным большинством населения. Поэтому она не может включать большое число положений, с увеличением их числа возрастает вероятность неприятия либо противоречия между ними. ПО законам психологии, самое оптимальное – 3-5 положений, не более 7;

— во-вторых, в качестве основных примеров должны выступать позитивные, эмоционально положительные примеры, а не опыт исторических поражений или кризисов. В этом плане осторожно надо подходить к примерам истории начала 20 века;

— в-третьих, отвечать духовным и материальным интересам современного общества, быть направленными на будущее и его реалии.

Как же достичь такого результата?

Сегодня можно выделить несколько стратегий, использующих одну и ту же национальную идею:

1. Внешний интернационализм и внутренний национализм – приоритет национального (национализм) над территориальным (патриотизм). Примером подобной национальной идеи является современная парадигма еврейской нации. Объединяющим признаком выступает здесь национальная принадлежность, выраженная во взаимной поддержке (лоббировании) на транснациональном уровне, а идеологическим – идея собирания евреев всего мира ради возрождения Государства Израиль (сионизм). Национальная идея выражает концепцию единого народа независимо от места проживания и социального статуса. Интересным выступает и турецкая модель "пантюркизма".



2. Внутренний интернационализм при внешнем национализме. Провозглашается верность идеалам демократии, свободы и веры в бога; всеобщее равенство рас, национальностей и религий, но только внутри собственного государства. Патриотизм как основа внутренней и внешней политики основан на теории "большого котла" в формировании единой нации. Наиболее ярко данную концепцию представляют США. Такая концепция обеспечивает быструю консолидацию нации и мобилизацию ресурсов перед лицом внешней угрозы, максимум свободы для предпринимательства, переток капиталов и рабочей силы внутри страны.



3. Региональный интернационализм при внешнем национализме – модель основная для ЕС. Национальные идеи старых европейских демократий трансформируются в наднациональную идею Объединенной Европы: создание регионального образования с целью защиты более высокого уровня жизни внутри страны, недопущение вооруженных конфликтов внутри образования, ведение согласованной внешней политики, противодействие гегемонии США и Китая, защиту европейской культуры.

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4. Национализм внешний и внутренний. В основе лежит представление о том, что государство является высшей ценностью и непосредственно выражает национальную идею. Идеологической основой выступает признание приоритета главный язык (государственный), религия и нация. Концепция присуща империям в период распада (Восточная Римская империя, Китай, Япония, Россия, Великобритания). Примечательна в этом плане российская цивилизационная цель, построенная на "мессианской" идее исторической роли русского народа и российского государства.

От этого понимания мы можем перейти к пониманию того, чем является национальная идея:

национальная идея является обобщенным ответом общества на те "вызовы", которые предъявляются ему сегодня и, возможно, будут предъявлены завтра.

Национальная идея является основой общественного договора, гласного соглашения между гражданином и государством о взаимных обязательствах и гарантиях, принципах личной и общественной жизни, этической платформой, следование которой дает личности право причислять себя к определенной нации, гордиться ею, передать это чувство по наследству.

Национальная идея не является неизменной на протяжении исторического времени. Имея определенное ядро, основанное на глубинной психологии народа и его архетипах, она обрастает изменчивым "облаком" содержания, отражающим положение страны в конкретное время на мировой арене, главные задачи государства и общества сегодняшнего дня, цели, необходимые достичь завтра.

Национальная идея может выполнять две функции по отношению как к общественному договору, так и по отношению к Конституции (или быть его основой):

1) она может быть их стержневой конструкцией. Общественный договор, Конституция, законодательство лишь конкретизируют национальную идею, раскрывают применяемые механизмы, способы ее достижения, определяют порядок выделения и использования, необходимых для этого ресурсов;

2) она может быть и осевой конструкцией, которая позволяет интегрировать ценности и интересы различных социальных групп в стране, выступить в роли "принципов арбитража": соответствуют они этой идее, – значит могут быть не только реализованы, но и могут претендовать на приоритет, среди общественных задач, не соответствуют – значит остаются исключительно внутренним делом той или другой социальной группы. Но для этого необходимо создание особого института, который бы выполнял реальную функцию такого "арбитра". Не обязательно, – учреждения, это может быть и общественное мнение. Такая ситуация в исламских странах.

Национальная идея в Украине существует, как минимум, несколько столетий. НО, она остается формально не выраженной и, к тому же, не содержит того "облака" идей, который дает ответы на современные "вызовы". Ядром этой идеи выступает построение независимого украинского государства, предоставляющего каждому гражданину возможность независимой обеспеченной жизни, основанной на взаимном уважении и самоуважении человека.

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Свое видение национальной идеи Левко Лукьяненко сформулировал в книге "Национальная идея – национальная воля". Для него национальная идея – это совокупность "национальных этнических рек". Эти "реки" присутствуют практически во всех сферах деятельности жизни общества – в том, как украинцы одеваются и какую еду они готовят, какие традиции, и праздники они соблюдают. Нация держится вместе лишь до того момента, когда она поддерживает свои "этнические реки".



Для Левка Лукьяненко национальная идея означала совокупность "национальных этнических рек"

Вторым ядерным элементом национальной идеи выступает представление об единстве украинской нации. Третий ядерный элемент – представление об Украине как некотором "мосте", позволяющем транслировать европейские ценности на евразийское пространство. В этом плане, национальная идея Украины имеет общие черты с национальной идеей кемалистской Турции (но, в Турции, речь шла о трансляции на пространство ислама, и в этом самое существенное отличие от Украины). Как таковой, европейская интеграция, а тем более, вхождение в ЕС или в НАТО, не является цивилизационной целью Украины. В лучшем случае, это те политические действия, которые могут способствовать ее достижению. Этот элемент обусловливает ряд ценностей, базовых установок, более конкретных.

Во-первых, это парламентская демократия. Украина не просто должна стать таковой, а занять место "образцового примера" проводника демократических трансформаций, показать каждому жителю Евразии, чем демократия лучшее и комфортнее для него, по сравнению с тоталитарным единоличным правлением и имперским геополитическим вектором.

Во-вторых, это мощная стабильная национальная государственность. Украинское государство не просто должно существовать и быть демократичным, оно должно быть стабильным, эффективным, уважаемым в мире.

В-третьих, Украина должна вернуть себе статус "экономически развитой" страны, обеспечивающей не только высокое благосостояние населения, но и определенные материальные "бонусы" гражданам (надо подумать, что реально может стать таким "бонусами" (безвиз – один из них).

Насколько реальны эти инструменты сейчас? Необходимо отметить, что сейчас у большинства украинцев нет адекватного понимания, что такое украинская национальная идея. Многих вопрос существования/отсутствия национальной идеи просто не волнует. Если украинец поймет, что реализация национальной идеи властью и бизнесом, приводит к улучшению его жизни, то он, поддержит ее. В этом плане важна конкретность планируемых действий, их преемственность, наличие четких критериев успешности, выраженных в терминах повседневной жизни человека и его потребностей. Человек, сначала будет голосовать за дороги, мясо и новую хату. Если же это еще и соответствует национальной идее, – то он будет более уверенным в верности своего выбора и будет готов к большей затрате личностных ресурсов для достижения поставленных целей.

Формировать национальную идею должны общество и политические партии как представители интересов нации.

"Облачная" часть концепции национальной идеи включает два раздела: раздел геополитического положения и роли Украины и раздел положения и роли личности, общественных институтов, бизнеса и власти.

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В Украине при умеренных запасах сырья, главным капиталом, ресурсом и фактором развития являются люди. Это соответствует выделенному М.Грушевским историческому архетипу украинца как "созерцательного индивидуализма", признающего общий интерес, но подчиняющего его интересу личному, предполагающего тщательный анализ и рационализм при принятии каких-либо решений. Следовательно, все положения концепции национальной идеи и основанного на ней, нового общественного договора, должны четко фиксировать и позволять проследить реализацию положения о том, что общеукраинский интерес – это совокупность интересов отдельных граждан, семей, организаций, а не абстрактного понятия "Украина".

Здесь уместнее было бы говорить, правда, не об "индивидуализме", а о "персонализме" украинцев, который отмечается в архетипах нашей культуры, в частности, казачества. Он должен проявляться в повышении конструктивной роли личности в социально-политических процессах, в развитии территориального самоуправления, передаче в их ведение, как можно большего числа полномочий и сфер ответственности, в создании системы гарантирования соблюдения прав и свобод человека. Этим мы коренным образом отличаемся от наших ближневосточных соседей, для которых абсолютной ценностью было и остается ощущение себя частью "единого, большого и сильного государства".

Какие же шаги необходимо предпринять?

Первоочередная задача – восстановление человеческого капитала Украины, создание материальной базы, достаточной и обеспечивающей самореализацию каждого гражданина, создающих условия для реализации геополитического места Украины, как экспортера знаний, образов и новаций, являющихся "двигателем" евразийского "моста". Общество самодостаточных, зажиточных, успешных людей – основа счастливой нации, к ней тянутся другие народы, ее охотно приглашают вступить в элитный клуб наиболее успешных государств. Демократическая национальная идея, ориентированная на интенсивный качественный экономический рост – это виза для Украины, стремящейся в Евросоюз.

Предлагаю вернутся в ретроспективу. В XIX в. основы для идейного формирования заложил Тарас Шевченко, который считается "отцом" национального возрождения. Он не создал ни одной программной статьи или брошюры, как то делали более поздние идеологи, однако своими произведениями заложил базис политической идеологии, в частности наброском национальной идеи считается его "И мертвым, и живым, и нерожденным..." При его жизни значимым центром украинского просвещения было Кирилло-Мефодиевское общество, среди членов которого был и Николай Костомаров, автор "Книги бытия украинского народа".

Следующими значительными, хотя и противоречивыми теоретиками идеи, считаются Михаил Драгоманов, Николай Вороной и Николай Михновский, автор "Самостийной Украины".

Компромиссным сочетанием украинской мечты и различных моделей украинской национальной идеи стали труда Михаила Грушевского, Дмитрия Донцова, Вячеслава Липинского, Николая Сциборского, Петра Федуна, Юрия Липы и других.

Драгоманов: "Общественные интересы важнее национальных. Государственное устройство способствует общественному неравенству, поэтому мировое сообщество должно появиться в форме сообщества самоуправляющихся общин, среди которых будет и украинская община".

М. Грушевский: "Опровержение теории русских мыслителей о проживании на украинских этнических территориях великорусского народа перед тем, как эти земли заселили украинцы, пришедшие из Прикарпатья. Субъектом исторического развития является народ. Украинцы имеют самобытную язык, культуру, историю, которая берет начало со времен Киевской Руси".

И. Франко: "Украинская культура, язык, пресса – инструменты пробуждения национального сознания".

В. Липинский: "Основой национального возрождения является народ, функцию управления народом должна осуществлять выборная аристократия духа. Украинцем является представитель любой нации, проживающий на территории Украины и работающий для ее развития".

Н.Сциборский: "Основная задача нации заключается в распространении ее государственных границ, прежде всего, на целое, связанное с ней, этногеографическое пространство".

Анализируя ценности и интересы Европы и Украины, мы смело можем говорить об их близости. Европейские ценности: приверженность демократии, свободе, признание свободы совести. Они родственны и Украине. Основным интересом Европы является развитие через стабильность. Для этого ей постоянно нужно расширяться, иначе сужаются ее потенциал и конкурентоспособность на мировом рынке. Основной интерес нашей страны – сохранение имеющихся позитивных факторов, их приумножение. Вхождение в Европу раскрывает новые рынки, дает новые возможности. Следовательно, нам нужно знать европейские ценности и им соответствовать, а это значит: приводить законодательство, общественную мораль, общественные программы и т. д. в соответствие с этими целями. Исходя из этого не краткого анализа, мы можем прийти вызову создания нового будущего страны, с четкой целью и идеей.

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