В полиции назвали, сколько ДТП произошло в Украине за І-е полугодие 2018 года: шокирующая цифра

За первое полугодие 2018 года в Украине зарегистрировали более 68 тысяч ДТП. В среднем за сутки на дорогах страны умирают 7 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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За первое полугодие 2018 нами зарегистрировано более 68 тысяч ДТП. В этих ДТП пострадали почти 13 тысяч человек. Из этих 13-ти тысяч погибло 1 237 человек. Это, по усредненной статистике, 7 человек в сутки,

– отметил правоохранитель.

Также Белошицкий назвал главные причины аварий. Среди них: превышение скорости – 35%, нарушение правил маневрирования – 21%, нарушение правил проезда перекрестков – 8%, нарушение правил проезда пешеходных переходов – 7%, несоблюдение дистанции – 7%, прочие – 22%.

Однако, среди неутешительной статистики, есть и положительные сдвиги: в 2017 году средняя смертность на дороге составляла 9 человек на сутки. В этом году она несколько снизилась.