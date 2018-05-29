В полиции обнародовали фоторобот убийцы журналиста Аркадия Бабченко

Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Аркадия Бабченко. На месте убийства продолжает работать следственно-оперативная группа полиции. По факту гибели журналиста в Днепровском районе столицы открыто уголовное производство.

Соответствующее сообщение и фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко в Facebook разместил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата Национальной полиции, а также ГУНП в Киеве. В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства произошедшего,

– говорится в сообщении.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист умер в "скорой". Следует отметить, что в феврале 2017 года журналист уехал из России из-за преследования.

Кто такой Аркадий Бабченко?

Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.

Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира.