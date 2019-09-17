В полиции отреагировали на поджог дома экс-руководительницы Нацбанка Гонтаревой

В полиции рассматривают различные версии относительно пожара в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, одной из них является поджог. Кроме того, правоохранители на записях с камер видеонаблюдения заметили, как ночью через забор перелезал неизвестный мужчина. Также интересен тот факт, что на месте находился только 1 охранник, хотя недавно дом Гонтаревой охраняли 6 человек.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные подожгли ее дом под Киевом и он сгорел дотла. Произошло в ночь на 17 сентября в селе Гореничи. По словам бывшей главы Нацбанка, в настоящее время в доме никого не было, а она сама сейчас находится и работает в Лондоне.

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В полиции Киевской области подтвердили, что пожар произошел в доме, принадлежащем Гонтаревой. Представитель ведомства Николай Жукович отметил, одной из версий следствие рассматривает поджог. В то же время правоохранители не исключают и другие версии, как, к примеру, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание, пишет "Громадське".

По информации пресс-службы Нацполиции, правоохранители предварительно установили, что охранник дома ночью услышал посторонний шум, а когда вышел во двор, то увидел возгорание кровли дома. Кроме того, на записях с камер видеонаблюдения полицейские увидели, как около 03:00 часов ночи неизвестный, которого подозревают в совершении поджога, перелезал через забор.

В полиции добавили, что с мая этот дом использовали как дачный, а до сентября текущего года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. Однако, когда произошел пожар, на месте был только 1 охранник.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства возгорания, продолжаются следственные действия. Также правоохранители принимают меры по поиску и установлению лица, которое могло совершить поджог. Уже открыто уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Заметим, что это уже не первый несчастный случай, который на протяжении последнего времени случился с Валерией Гонтаревой и ее близким окружением. В частности, в начале сентября ее в Лондоне на пешеходном переходе сбил автомобиль. А через некоторое время Гонтарева заявила, что машину ее невестки и полной тезки сожгли. И все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, а также обысков в ее украинских имений. Бывший председатель Нацбанка, со своей стороны, говорит об угрозах.

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К примеру, после того, как в начале августа 2019 года ГПУ вызвала ее на допрос в качестве подозреваемого по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича, Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, зато ждет следователей в Лондоне. Перед этим экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский отметил, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. Гонтарева же подчеркнула, что считает такие заявления олигарха угрозой и подчеркнула, "если с ней что-то случится в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит".