В полиции отреагировали на самовольный демонтаж конструкции в центре Киева

Во время акции в центре Киева, коды активисты начали самовольно разбирать конструкции, никаких столкновений не было, а все действия митингующих фиксировали правоохранители. Кроме того, двух активных участников доставили в управление полиции.

Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, передает официальный сайт Нацполиции Украины.

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"С призывами спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка ", – отметил он.

В то же время главный милиционер Киева подчеркнул, что акция в центре Киева прошла без грубых нарушений правопорядка.

"Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. В управление полиции доставили двух активных участников", –добавил Крищенко.

Информация о демонтаже конструкций зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту самоуправства.

Активисты разбирают конструкции на Майдане в Киеве: видео полиции

К слову, о задержании одного из активистов сообщил и один из главных соратников Михаила Саакашвили Давид Саквалеридзе.

"Задержан один активист! Якобы из-за того, что он был одним из организаторов сегодняшнего разбора конструкций на Майдане. Сейчас его везут в Шевченковское управление полиции, на улице Герцена, 9. Мы все едем туда выяснять обстоятельства!" – отметил политик.

Напомним, 17 марта на Майдане Независимости в Киеве на заказ администарции Президента появились надписи на конструкциях типа "Ялта – наша", "Алупка – наша", "Севастополь – наш" и другие. Также здесь должна была состояться акция протеста в связи с годовщиной аннексии Крыма.

Зато в "Движении новых сил" считают, что конструкции были установлены, чтобы помешать митингу с требованием принять новый закон о выборах и с требованием об отставке Президента Украины Петра Порошенко.