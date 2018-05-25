В полиции подтвердили информацию о напавших на Стерненко

Один из нападавших на общественного активиста Сергея Стерненко – действительно бывший военнослужащий.

Эту информацию подтвердили 24 Каналу в Нацполиции Одесской области.

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Взамен, был ли нападавший военнослужащим 25 отдельной воздушно-десантной бригады, не уточнили. Как сообщил ранее на своей странице в Facebook начальник полиции Одесской области Руслан Форостяк, нападавший таки с 25-тки, он с 1989 года рождения..

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Точные мотивы нападения на Стерненко до сих пор не установлены. Следствием рассматривается несколько версий. Обнародовать их из-за тайны следствия не имеем права,

– отметили в Нацполиции.

Личность второго нападавшего тоже установлена. Впрочем, конкретной информации не предоставляют, так как это будет препятствовать следствию.

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. В итоге мужчина сумел защитить себя и нанес смертельный удар одному из нападавших, однако другому удалось скрыться. Впоследствии его задержали.



Это уже третье нападение на Сергея Стерненко, которое произошло в этом году. Так, 7 февраля возле дома активиста на него набросился неизвестный, в результате чего общественный деятель получил многочисленные побои. По его словам, это была "месть за его активную гражданскую позицию со стороны мэра Одессы Труханова".



А уже 1 мая в Стерненко стреляли. Тогда нападавший выстрелил в область шеи сзади из пистолета, а затем, во время задержания, стрелял по свидетелях инцидента. Девушка активиста выразила уверенность в том, что злоумышленник целился точно в Стерненко.