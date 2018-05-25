В полиции рассказали, кто напал на фанатов "Ливерпуля"

Задержанные за избиение болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" являются студентами одного из высших учебных заведений Киева.

Об этом заявил начальник столичного ведомства Андрей Крищенко.

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"Двое были задержаны, доставлены в районное управление, это граждане Украины 1997 года рождения, студенты одного из вузов Киева", – уточнил он.

По словам Крищенко, от дачи показаний задержанные отказались.

Глава полиции Киева добавил, что правоохранители проинформировали консульство Великобритании об инциденте.

Напомним, вечером четверга, 24 мая, в центре Киева возле НСК "Олимпийский" группа лиц в масках напала на болельщиков английского "Ливерпуля".