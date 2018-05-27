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В полиции сообщили о столкновениях между болельщиками после финала Лиги чемпионов в Киеве

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Полиция Киева прекратила столкновения между болельщиками во время ЛЧ
Полиция Киева прекратила столкновения между болельщиками во время ЛЧ / Пресс-служба МВД Украины

После финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве недалеко от стадиона "Олимпийский" правоохранители задержали 18 человек, которые провоцировали драку с болельщиками. Задержанные были доставлены в управление полиции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на главу полиции Киева Андрея Крищенко.

"На футбольном матче присутствовало около 50 тысяч граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона", – рассказал Крищенко.

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"По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка", – добавил глава полиции Киева.

Крищенко также рассказал, что на 00:35 произошла полная эвакуация посетителей футбольного поединка с НСК "Олимпийский", а часть болельщиков, а это примерно около 5 тысяч фанов "Ливерпуля", из парка Шевченко уже отбыла в аэропорт "Борисполь".

В свою очередь председатель Нацполиции Украины Сергей Князев поблагодарил всех правоохранителей, которые охраняли общественный порядок во время финала Лиги Чемпионов в Киеве.

"Полицейским, которые принимали участие в охране общественного порядка, спасибо. Тот уровень безопасности, который нам удалось создать, – высокопрофессиональный и достойный. Значит, чему-то мы научились за период последних лет реформирования. Надеюсь, что в дальнейшем будем подтверждать свои профессиональные качества. Всем искренне спасибо", – написал Князев в своем Facebook.

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов в Киеве победил мадридский "Реал", обыграв английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Теги: Новости Украины Лига чемпионов столкновения Новости Киева Полиция Сергей Князев
Источник: 24 Канал
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